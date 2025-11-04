Automobilisten met telefoon in hand worden weer keihard aangepakt

Daar kun je niet op tegen zijn, maar een dienstmededeling dat ze je in de gaten houden kan geen kwaad. Voor de vorm.

Even snel een appje sturen of een nummer selecteren op Spotify? De afgelopen periode kwam je er misschien mee weg, maar de focusflitsers draaien weer op volle toeren. Deze camera’s zijn erop gericht om bestuurders te betrappen op het gebruik van hun telefoon achter het stuur.

Focusflitser Nederland was tijdelijk uit de lucht

Een paar weken lang konden automobilisten focusflitser-vrij door Nederland bewegen. De slimme flitspalen werden in september tijdelijk uitgeschakeld nadat er eentje was omgewaaid op de N50 bij Kampen. De focusflitsers zijn inklapbaar, maar uit voorzorg werden ze allemaal tijdelijk ‘neergelegd’. Het OM wilde eerst weten hoe het mogelijk was dat zo’n geavanceerde paal zich liet vloeren door de wind.

Het antwoord is inmiddels gevonden: de flitser stond op een plek met weinig beschutting en kreeg de volle laag tijdens een stevige storm. Het probleem zou inmiddels opgelost zijn en volgens RTV Oost heeft deze paal een nieuw plekje gekregen in Harderwijk.

Alle 50 weer actief

In de weken na het incident zijn de focusflitsers één voor één weer ingeschakeld, meldt Omroep West op basis van informatie van het Openbaar Ministerie. Daarmee zijn alle vijftig camera’s die het OM in gebruik heeft weer actief verspreid over Nederland.

Deze palen maken gebruik van slimme camera’s die niet alleen snelheid of rood licht detecteren, maar ook of een bestuurder een telefoon vasthoudt. De software herkent subtiele handbewegingen en kan onderscheid maken tussen bijvoorbeeld een broodje vasthouden of een smartphone. Vervolgens beoordeelt een mens de beelden voordat er een boete wordt uitgeschreven.

Het is niet bekend of het werkt om je smartphone in een broodjes-hoesje te stoppen, om zo de focusflitser te misleiden. Of je smartphone tussen een broodje gezond van het tankstation vouwen. Kunnen jullie dit misschien testen? We horen graag feedback.

430 euro

Dat telefoontje of appje kan flink in de papieren lopen: 430 euro bedraagt de boete voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat achter het stuur. En die boetes worden volop uitgedeeld. Vorig jaar ruim 165.000 keer.

Met de terugkeer van de focusflitsers verwacht het OM dat aantal verder te laten stijgen. Niet om de staatskas te spekken, zeggen ze, maar om het verkeer veiliger te maken. Ja, uhm. Jullie van het OM mogen best eerlijk zijn en zeggen dat het twee kanten op werkt. Het helpt om die smartphoneridders aan te pakken én het spekt de staatskas lekker. Niets mis mee zou René van der Gijp zeggen. Want afleiding is nog steeds één van de grootste oorzaken van ongelukken.

Toch zijn er ook felle tegenstanders van de focusflitsers. Deze groep is van mening dat het richting een land gaat waarin je auto vol camera’s en sensoren in de gaten wordt gehouden. Is het een broodje of is het een smartphone?

Hoe dan ook. Laat die smartphone lekker in de houder of berg ‘m op. Met de operationele focusflitser is de jacht op de smartphone-automobilist weer geopend. Happy hunting.