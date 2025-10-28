Kia deelt een stoot uit met eerste elektrische busje

Voor het eerst gaat Kia bedrijfswagens maken en ze doen het meteen goed.

De Franse en Duitse bedrijfswagenmarkt gaat al decennialang mee. Zeker Volkswagen heeft natuurlijk een iconische geschiedenis dat ver teruggaat in de vorige eeuw. Dan is het knap en zuur voor hen dat Kia de markt komt betreden en meteen een toekomstbestendige knaller in huis heeft met de PV5.

De Zuid-Koreanen beginnen niet voorzichtig aan hun bedrijfswagenavontuur. Ze komen meteen met een Guinness World Record aanzetten. De Kia PV5 Cargo wist onlangs 693,38 kilometer af te leggen op één volle lading. En dat met maximale belading.

De rit vond plaats op 30 september 2025 in de omgeving van Frankfurt. Geen flauwe kunstmatige testbaan, maar gewoon de openbare weg met alles erop en eraan: stoplichten, rotondes, verkeer en hoogteverschillen tot 370 meter. De PV5 legde een traject van 58,2 kilometer twaalf keer af, totdat de accu leeg was. In totaal duurde de recordpoging 22,5 uur. Zonder trucjes, met toezicht van TÜV Hessen en een verzegelde laadpoort.

Techniek

De PV5 is gebouwd op het zogeheten Platform Beyond Vehicle (PBV). Dit is een modulair systeem dat Kia speciaal heeft ontwikkeld voor lichte bedrijfswagens. De efficiëntie van het platform blijkt indrukwekkend. Uit interne metingen blijkt dat 100 kg extra lading de actieradius met slechts 1,5 procent verkort. Belangrijke informatie voor ondernemers die een elektrische bedrijfswagen overwegen.

De bestelbus is uitgerust met een accupakket rond de 71 kWh. De PV5 Cargo zal later ook met kleinere batterijen (51,5 en 43,3 kWh) verkrijgbaar zijn. Kia claimt een laadruimte van 4,4 m³ en een laadvermogen tot 790 kg.

De PV5 is slechts het begin. Kia werkt aan een complete line-up van elektrische bedrijfswagens op hetzelfde platform, met de grotere PV7 en PV9 in de pijplijn. Daarnaast komt er een reeks varianten van de PV5: van personenversie tot camper en rolstoeltoegankelijke uitvoering.

Kortom, de traditionele Europese bedrijfswagenmarkt mag zich schrap gaan zetten voor de Koreanen.