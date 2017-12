De Autojunk-statistieken van 2017!

Wie is de nummer 1 foto uploader?? Wie genereert de meeste views? En wat wordt het meeste op de gevoelige plaat vastgelegd?

Net als voorgaande jaren hebben jullie massaal foto’s gemaakt van de meest bijzondere, dikke, gave, spannende of eigen auto’s om deze vervolgens op Autojunk te uploaden, waarvoor dank! Net als vorig jaar zijn er met de statistieken van de duizenden uploads diverse lijstjes te extraheren. Ook nu hebben we weer een paar interessante overzichten.

De meest bekeken foto op Autojunk in 2017 is van een van de meest spectaculaire hypercars: de Bugatti Chiron. In dit geval een heel bijzondere, want deze is uitgerust met de peperdure optie: Nederlands kenteken. De foto werd op de gevoelige plaat vastgelegd door niemand minder dan @porschespotter.

De meest bekeken video van dit jaar was iets minder gezellig, maar gelukkig is dader van deze uiterst grove actie in de kraag gevat. De gehele top 10 van de populairste AutoJunk video’s kun je bekijken in dit artikel.

OK, dan nu op naar de lijst waar we allemaal heel erg benieuwd naar zijn! Wie is de meest fanatieke uploader van 2017? Vorig jaar stond @kuifje op nummer 1, maar hij staat nu op plaats 2. @dutchstylez komt helemaal vanuit het niets binnen op de eerste positie met maar liefst 1.359 uploads!

Top 10 – gebruikers met de meeste uploads in 2017

@dutchstylez 1.359 uploads, 1.267.186 views

@kuifje 932 uploads, 1.047.311 views

@milan7778 892 uploads, 314.693 views

@thomcarspotter 753 uploads, 878.007 views

@hhitalia 652 uploads, 500.489 views

@spotcrewda 620 uploads, 444.730 views

@toyotafortuner 540 uploads, 455.082 views

@supercarspotternl 474 uploads, 250.977 views

@randomuser 434 uploads, 175.721 views

@kp92 405 uploads, 245.284 views

Ook de redactieleden waren weer fanatiek bezig met het uploaden. Voorheen was dat een vaste overwinning voor @autoblogger, maar dit jaar staat @rubenpriest op nummer 1. Dit betekent dat Ruben een heel jaar lang geen koffie hoeft te zetten!

Top 3 redactie

@rubenpriest 655 uploads, 2.634.469 views

@jaapiyo 354 uploads, 1.425.934 views

@autoblogger 335 uploads, 1.011.989 views

Hartstikke leuk al die uploads, maar dat is niet één op één te vertalen naar de meeste views. Voor @Dutchstylez maakt dat niet uit, want ook deze nummer 1 positie heeft hij in handen. Gefeliciteerd!

Top 10 – uploaders die de meeste views kregen in 2017

Net als bij Autoblog is het ook mogelijk om bij AutoJunk comments te plaatsen. Dat deden jullie met verve! Sterker nog, met een dergelijke aantal posts zouden @dutchoutlaw op plaats 4 staan!

Top 10 – gebruikers met de meeste reacties in 2017

@dutchoutlaw 2.778

@bmwfreak038 2.384

@pinut187 2.326

@thomcarspotter 1.699

@toyotafortuner 1.627

@granlusso 1.521

@flik2punt0 1.273

@hhitalia 1.174

@porschepdk 1.116

@Alfarobert 1.108

Een tag is een kenmerk die bij de foto’s staat. Denk aan het merk, type of kleur auto. Hoe meer tags, hoe specifieker het blijkbaar is. De kleuren zwart, grijs en wit zijn onverminderd populair. Interessant is dat AMG op zichzelf bijna het niveau staat als ALLE Audi’s. Knap! Aan de andere kant vrij logisch, de meest spotwaarde Mercedessen zijn immers AMG.

Top 15 – meest gebruikte tags in 2017

appspot 7.585

zwart 4.614

grijs 4.568

coupe 3.607

wit 2.762

mercedes 2.651

cabrio 2.638

rood 2.494

bmw 2.439

blauw 2.428

porsche 2.394

klassiekers 2.200

audi 1.961

amg 1.903

combo 1.679