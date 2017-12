Wie heeft in 2017 de meeste / beste reacties gepost?

Een heel jaar aan reacties, inclusief een nieuwe stortvloed aan duimpjes.

We hebben weer wat comment-stats opgedoken uit onze immer rokende server, zoals jullie van ons gewend zijn. Ook dit jaar waren de reacties op Autoblog weer een reden om extra lang te scrollen voor die comment fix, met inhoudelijke en scherpe reaguursels. Waarvoor dank!

We trappen af met de bezoekers die de meeste reacties hebben gepost. Vorig jaar stond @dutchdriftking op de eerste plek met 5.398 reacties. Dit jaar ligt de lat iets lager, maar het is nog steeds impressive. Het gaat om maar liefst 3.471 schrijfsels, afkomstig van de man die vorig jaar nog op de derde plek stond. Gefeliciteerd Freddy!

Top 10: meeste reacties per gebruiker in 2017

@viezefreddyw – 3.471

@mashell – 3.140

@lincoln- 2.795

@dutchdriftking – 2.717

@berlinetta – 2.606

@lekbak – 2.459

@pomoek – 2.453

@desjonnies – 1.893

@Edge – 1.859

@e34m5touring – 1.806

Dan gaan we door met de artikelen die de meeste reacties mochten ontvangen. Lezersvragen scoren traditioneel goed, met doorgaans veel meer reacties dan je tijdens een gemiddeld toiletbezoek kunt lezen, maar een prijsvraag en goeie column zorgen ook voor veel interactie.

Top 10: artikelen met de meeste reacties in 2017

Lezersvraag: de snelste auto waar je ooit in hebt gereden? – 379 reacties (rubenpriest)

Lezersvraag: wat is de meest nutteloze optie op je auto? – 310 reacties (jaapiyo)

Lezersvraag: welke auto staat er op jouw shortlist? – 291 (rubenpriest)

Tickets voor Spa-Francorchamps, we geven ze weg! – 237 (autoblogger)

Lezersvraag: wat is jouw favoriete automerk? – 216 (willeme)

Hoe vaak was jij je auto eigenlijk? – 204 (dizono)

Lezersvraag: wat is de elegantste auto aller tijden? – 199 (dizono)

Lezersvraag: wie is jouw favoriete autovlogger? – 194 (willeme)

Column: koop GEEN crossovers meer – 173 (casperh)

Tadaa! Hiermee gaat onze politie plofkrakers vangen – 170 (mauritsh)

Leuke, al die oneliners, maar what about some serious content? Zoals altijd hebben we de 10 berichten met gemiddeld de langste reacties opgezocht, wat iets zou moeten zeggen over een inhoudelijke discussie. Voor de duidelijkheid, het eerste getal is het aantal reacties, het tweede getal het gemiddeld aantal woorden per comment, waarna we afsluiten met de auteur van het desbetreffende artikel.

Top 10: artikelen met gemiddeld de langste reacties

De 7 struikelblokken voor Alfa Romeo Sauber ( 36 | 642 | ikschrijfookoverautos )

Gaat Hamilton knielen tijdens het Amerikaanse volkslied? ( 61 | 571 | mauritsh )

Dit zijn de elektroplannen van Renault-Nissan ( 18 | 543 | mauritsh )

Wat je moet weten over Infiniti’s elektrische sportwagen ( 11 | 524 | mauritsh )

“Vaste ondersteuning voor stewards in F1 noodzakelijk” ( 18 | 494 | ikschrijfookoverautos )

Verkeersveiligheidsmanifest: we willen meer controles! (60 | 490 | jaapiyo )

Dit zeggen internationale media over de pech van Max ( 31 | 490 | mauritsh )

No matter what: de wegen raken steeds voller ( 150 | 478 | rubenpriest )

Hoe zeker weten we dat Benetton vals speelde in 1994? ( 31 | 474 | jaapiyo )

Ricciardo: “Als we goed beginnen, zijn we favoriet” ( 18 | 473 | jaapiyo )

En dan nu het lijstje waar jullie natuurlijk allemaal voor gekomen zijn: zat je afgelopen jaar bij de grappigste personen op Autoblog? Grote afwezige is @lincoln, die er vorig jaar nog met de winst vandoor ging. Ditmaal mag opper-commenter Freddy zich echter de winnaar noemen, zijn reactie was de best gewaardeerde comment van dit jaar.

Top 10: de best gewaardeerde reacties

@viezefreddyw gaf de scherpste reply van het jaar:

Audi gaat vanaf volgend jaar buitenspiegels vermoorden? – 474 plusjes

@dutchcarguy over zijn ex-vriendin:

Lezersvraag: de snelste auto waar je ooit in hebt gereden? – 432 plusjes

@viezefreddyw laat Koos tegen de hand praten:

Koos Spee : Flitsmeister niet zo handig als het lijkt – 431 plusjes

@2505 maakt de jetcars grap:

Deze Porsche-dealer nam een jonge rijkaard niet serieus – 389 plusjes

@e34m5touring maakt de beste Alfa-grap van het jaar:

Volvo zegt de verbrandingsmotor vaarwel! – 377 plusjes

@Rick-dos over de zus van zijn vrouw:

Deze 7 net-niet toppers zijn absoluut de moeite waard – 364 plusjes

@matter geeft niks om knipperlichten op een BMW:

Lezersvraag: wat is de meest nutteloze optie op je auto? – 355 plusjes

@599gto over de capaciteit van Belgische snelwegen:

Belg gesnapt met 252 km/h, hoeft niks te dokken – 326 plusjes

@ko4n krijgt veel medestanders:

Aanschouw! De Tesla Model 3 van alle kanten – 321 plusjes

@noflexzone over toeters op een dikke Merc:

Voor 14 mille ben je met deze Merc helemaal het mannetje – 311 plusjes