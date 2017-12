Filebestrijder A4 mag in gesprek met Rijkswaterstaat

Kijk, dat zien we graag!

Enkele weken geleden schreef waarde collega @jaapiyo over de ambitieuze Sjoerd van der Hoorn, die het vernuftige plan had om het tergende fileprobleem op de A4 op te lossen met een aantal emmers verf. De overheid probeerde het in het verleden zelf ook al door rijbanen, tunnels en parallelwegen aan te leggen, maar tot nu toe mocht niets baten.

Het lijkt daarom misschien vergezocht dat een dergelijk probleem opgelost kan worden door wat extra lijnwerk, maar bij Rijkswaterstaat hebben ze er wel oren naar. Zo blijkt uit een nieuwsbericht van NOS, die Sjoerd recentelijk spraken over zijn ondernemingen.

Hoewel de financiële steun nog ver te zoeken is (doneer eens!) blijken zijn inspanningen niet voor niets. Sjoerd geeft echter toe dat het niet per se zijn idee was om het geld te gebruiken zodat hij het asfalt zelf kon gaan verfen, maar om de aandacht te trekken van Rijkswaterstaat. Sjoerd staat vrijwel dagelijks tot twee uur vast in de file en vindt dat het nou wel eens afgelopen moet zijn. Een Kickstarter beginnen waar je je ideeën netjes kunt tentoonstellen is daarom zo’n slecht plan nog niet, en dat blijkt!

Nadat het nieuws over Sjoerds plannen zich als een laaiend vuur aan het verspreiden was, kwam het al vrij snel terecht bij de personen waarvoor het eigenlijk was bedoeld. Alwin Nijhuis, omgevingsmanager van de A4 voor Rijkswaterstaat, heeft laten weten dat hij de plannen serieus neemt in de hoop het fileprobleem tijdig op te kunnen lossen.

“Sjoerds idee is via ongeveer vijf verschillende mensen, collega’s en niet-collega’s, bij mij terechtgekomen. Op dit moment bestudeert een team van deskundigen zijn plannen. Eind januari hebben we hem uitgenodigd om deze bevindingen te bespreken.”

Of Rijkswaterstaat ook daadwerkelijk iets met zijn plannen gaat doen is nog maar de vraag, laat staan of het überhaupt allemaal gerealiseerd kan worden. Desondanks is het goed om te zien dat ze dergelijke burgerinitiatieven serieus nemen. Voor hetzelfde geld heeft Sjoerd dé oplossing voor het fileprobleem van de A4.

