“Huidige talentenpoel in de Formule 1 beste ooit”

Van wie komt deze overtuigende stelling?

Mika Häkkinen ziet enorm uit naar volgend jaar. De ‘Vliegende Fin’ reflecteerde in zijn column op Unibet op het afgelopen seizoen en blikte alvast vooruit naar wat een schitterende strijd zou moeten worden. De wereldkampioen van ’98 en ’99 noemt naast verschillende rookies en talenten in opkomst echter vooral Max Verstappen als de meest opvallende rijder van het seizoen.

Hoewel Mika aangeeft dat Red Bull haar zaken vanaf het begin van het jaar op orde dient te hebben om kans te maken op de wereldtitel, kan hij er niet omheen dat Max een aantal hoogst indrukwekkende wedstrijden achter de rug heeft, zeker wanneer de auto het toeliet. Hierbij wijst hij ook op het feit dat zowel Ferrari als Mercedes geen moment rust kunnen nemen, omdat ze in de wetenschap leven dat Red Bull en haar coureurs hen ieder moment kunnen aanvallen.

Naast de indrukwekkende prestaties van onze landgenoot viel zijn oog ook op een drietal andere coureurs, ieder van verschillende teams. Mika keek namelijk verder dan de top 3 teams en zag dat ook de leiders van het middenveld het bijzonder goed voor elkaar hadden. Zo zat Sainz vrijwel direct op het tempo van zijn rappe en meer ervaren teamgenoot Hulkenberg, terwijl Mercedes protegé Ocon het praktisch heel het jaar met stalgenoot Perez aan de stok had.

Iets verder achteraan, bij McLaren, was hij eveneens onder de indruk van onze sympathieke zuiderbuur Stoffel Vandoorne, die met name in het tweede gedeelte van het seizoen goed mee kon komen met Alonso. Overigens denkt hij, door de ontwikkelingen rondom Honda en Renault, dat we in 2018 prima vier tot vijf teams vooraan kunnen vinden.

Het is altijd fijn om dergelijke geluiden te horen van gerespecteerde figuren binnen de sport. Mede hierdoor kan ik persoonlijk niet wachten op het volgende seizoen. Ach, wie houd ik voor de gek, dat was al zo!