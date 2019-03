Het verhaal van een miskende coupé

Wij, de kopers, zijn zelf verantwoordelijk voor de ondergang.

Betaalbaar, betrouwbaar en bijzonder. Het is een combinatie van factoren waarvan we blij zijn als we ze in een auto tegenkomen. Het wil nog nog niet zeggen dat zo’n auto dan automatisch een gigantische hit gaat worden. Een lichtend voorbeeld is de laatste generatie Toyota Celica. Tot en met de zesde generatie was er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand met de Celica. Net als modellen als de Corolla, Crown en Camry was de Celica zo’n model dat Toyota al jaren in de aanbieding had. De Celica was sportief, zag er goed uit en reed net even wat leuker dan de andere Toyota’s.

Over het uiterlijk van de voorlaatste Celica kunnen we veel zeggen, maar het valt niet te ontkennen dat deze auto zijn roots heeft liggen in de jaren ’90. Werkelijk alles is rond aan het model. Eind jaren ’90 was Toyota sowieso lekker bezig. Met de nieuwe Corolla durfden ze er dan eindelijk een bijzondere auto van te maken: de neus kenmerkte zich met ronde koplampen en guitige grille. Vergeet niet dat Toyota’s veelal saaier gestileerd waren dan koelkasten, afwasmachines en drogers.

De verwachtingen voor een nieuwe Celica waren dan ook hooggespannen. De eerste glimp die men kon opvangen van de auto was in de eerste maand van 1999. Toen introduceerde Toyota namelijk de XYR-Concept. Het ontwerp was enorm bijzonder. Enorme, lange koplampen domineerden het strak gesneden front. Aan de zijkant viel de speelse lijn op, die na de deur iets omhoog liep. De achterkant was eveneens even slikken voor velen. De traditioneel brede achterlichten waren nergens te bekennen.

Het enige dat overgebleven was, waren twee compacte achterlichten die rond afliepen. Verder viel aan de achterkant de nogal groot uitgevallen spoiler op. Het was op en top de mode in Japan: veel auto’s hadden dergelijke spoilers. De twee uitlaten waren weggewerkt in de achterbumper en centraal gepositioneerd. De auto stond op, voor die tijd, enorme 17” velgen.

De Celica werd in 1999 gelanceerd en stond aan het einde van dat jaar ook bij ons in de showroom. Daar kon je zien dat de auto veel op de XYR concept leek. Sterker nog, op details na leek de Celica identiek te zijn. Het productiemodel had een minder heftige bodykit en ook een spoiler was niet aanwezig. Tevens waren de wielen wat kleiner. Maar toch, dit was een keurige coupe die er ontegenzeggelijk moderner uitzag dan veel van zijn concurrenten. En dat voor een Toyota!

Aanvankelijk was de Toyota Celica (fabriekscode: ZZT230) slomer dan dat ‘ie eruit zag. Onder de motorkap lag namelijk de 1ZZ-FE, een 1.8 viercilinder zonder enige vorm van assistentie in de vorm van een turbo of mechanische compressor. Wel had de auto de beschikking over VVT-i, variabele kleptiming. Een technologie die Toyota veel meer zou gaan toepassen. De motor was daardoor goed voor 143 pk (bij 6.400 toeren) en een maximum koppel van 172 Nm, dat pas beschikbaar was bij 4.200 toeren.

De Celica was absoluut geen racemonster met die motor, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de auto wel degelijk vlot aanvoelde en dat eigenlijk ook wel was. Toyota wilde namelijk dat de nieuwe generatie sportwagens (de MR-2 werd namelijk rond dezelfde periode geïntroduceerd) een stuk lichter waren dan voorheen. Dat bevorderde niet alleen de acceleratie (8,7 seconden naar de 100 km/u) en de topsnelheid (205 km/u), maar het zorgde bovenal voor prettigere rijeigenschappen. Het klinkt niet zo spectaculair, maar onthoud dat een Celica met een paar opties al voor je deur stond voor een kleine 30 mille (met een paar opties, airco was namelijk niet standaard).

Het kon overigens wel sneller, als je dat wilde. Dik een jaar later kon je de auto namelijk ook bestellen als ’T-Sport’. Dat was destijds de sportieve badge van Toyota. Een badge overigens die geen lang leven was beschoren. Er was een Yaris T-Sport en Corolla T-Sport. De Yaris T-Sport kreeg nog een opvolger, de rest niet. Op de Celica T-Sport was de badge overigens het meest gerechtvaardigd. Naast de T-Sport badge, was de ‘Toyota’ nu in het rood geschreven. De T-Sport kreeg zijn eigen fabriekscode, namelijk ZZT231.

Hoogtepuntje was natuurlijk de motor van de T-Sport. In basis was het dezelfde 1.8 dubbelnokker als in de reguliere Celica. Echter hielp Yamaha mee aan de ontwikkeling van het blok. De auto werd nu voorzien van VVT-Li, variabele timing voor de nokkenas. Op zich was dat hetzelfde principe als Honda’s befaamde VTEC.

Omdat de motor op veel punten anders was, kreeg de auto zijn eigen motorcode: 2ZZ-GE. De 1.8 motor leverde een enorm hoog specifiek vermogen: 106,7 pk per liter. Ongeveer op het niveau van de BMW M3 E46, bijvoorbeeld. De trekkracht stelde overigens niet zoveel voor. Ondanks alle inspanningen steeg het koppel van 172 Nm naar 180 Nm. Het nadeel was alleen dat je nu nog veel meer toeren moest maken, het maximum draaimoment kwam pas vrij bij 6.800 toeren. Bij 7.800 toeren had je de beschikking over alle 192 paarden.

Het had absoluut zijn invloed op de prestaties, want nu kon je van 0-100 knallen in 7,4 seconden en de topsnelheid was nu een veel meer Autobahn-fahige 225 km/u. Het karakter van de motor was er wel voor verantwoordelijk dat je constant volgas moest rijden voor een beetje vaart. Sukkelde je gewoon met het verkeer mee, dan kon je behoorlijk zuinig rijden met de auto. Althans, dat was de bedoeling. De auto was niet alleen sneller, de T-Sport was ook aanzienlijk luxer aangekleed. Naast grotere velgen (die de Celica écht nodig had) was de auto ook voorzien van meer uitrusting, waaronder automatische airco.

In 2002 werd de Toyota Celica onderworpen aan een facelift. Deze was vrij subtiel, wat aangeeft dat de klanten (en dus Toyota) te spreken waren over het model. De voorbumper werd strakgetrokken en de achterbumper was iets anders vormgegeven. In het interieur werd wel het een en ander verbeterd om te zorgen dat de ambiance aan boord iets beter was. Voor een Japanner was het (meer dan) keurig, maar in vergelijking met de Audi TT viel het een beetje tegen.

Nog altijd was er de keuze tussen een gewone Celica en een Celica T-Sport. In Nederland was het geen groot succes. In 2000 werden er nog bijna 900 nieuwe Celica’s verkocht in 2001 kwamen daar dik 300 Celica’s bij. Daarna raakten de cijfers nogal in het slop. Van het facelift model zijn er minder dan 140 verkocht in Nederland. Mede daarom kregen we geen extra uitvoeringen, zoals in Engeland, waar de Celica GT verkocht werd. Een auto met grote velgen, indrukwekkende bodykit en enorme spoiler. De auto stond 30 millimeter lager op zijn wielen voor een fraaie stance en was standaard uitgerust met lederen bekleding.

In 2006 werd de Celica van de markt gehaald in Europa. Alleen in Japan werd de auto nog een jaartje verkocht. Daarna was het over en uit en kwam er geen opvolger. Hartstikke zonde natuurlijk, want een leuke, betrouwbare en betaalbare auto is altijd welkom. Toyota zag in commercieel opzicht geen heil meer in deze klasse. Kijken we naar de verkoopcijfers van de GT86, dan kunnen we helaas concluderen dat ze gelijk hadden.