Europa is een nieuwe 1.000 pk sterke 6×6 rijker

En hij komt uit onverwachte hoek.

Gisteren waren er provinciale statenverkiezingen. Wederom was te zien dat er een duidelijke polarisering was tussen conservatief rechts en idealistisch links. Op autogebied zien we ongeveer hetzelfde gebeuren. Aan de ene kant schieten de fabrikanten van elektrische auto’s uit de grond. Aan de andere kant komen er ook telkens meer enorme benzineslurpende monsters bij. Een beetje hetzelfde wat er gebeurde met de dinosauriërs in het late Krijt tijdperk: dat waren de grote jongens die iedereen zich herinnert.

Voor nu even geen nieuwe elektrische auto. Neen, vandaag verwelkomen we een nieuwe 6×6. Het lijkt alsof dit type auto populairder wordt naarmate de Linkse Lobby harder begint te kloppen. Het is nu eenmaal de ultieme middelvinger naar alles wat politiek correct is. De auto in kwestie is namelijk de Bureko 6×6. Bureko is een Tsjechisch merk dat zich voornamelijk bezighoudt met het verfraaien van Amerikaanse pickups. Daarin gaat Bureko net even wat verder dan andere tuners doen.

De Bureko 6×6 is gebaseerd op de Chevrolet Silverado, maar dan met een extra as. Standaard is de motor in de pickup goed voor 420 pk. Maar er zijn meerdere varianten te bestellen op basis van de 6.2 V8 van GM. In samenwerking met Hennessey is het mogelijk om de auto te bestellen met 600, 650, 700, 800 en 1.000 pk. Bureko meldt trots dat ze ook aan het werk zijn aan een versie met 1.200 pk. Er kan gekozen worden tussen een ‘dubbelcabine’ met achter bank (crew cab) of een kleine cabine. In die cabines kan het interieur ook onder handen genomen worden. Wat de Bureko 6×6 gaat kosten, is niet duidelijk.