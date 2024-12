Noodlijdend Stellantis steekt miljarden in Chinese EV-batterij

Stellantis heeft geen geld voor productie, maar wel voor een eigen Chinese EV-batterij.

De baas is opgestapt, de productie van verschillende auto’s ligt stil en de dealers vrezen het ergste. Nee, we kunnen niet zeggen dat het lekker gaat bij Stellantis, het moederbedrijf van onder andere Fiat, Peugeot, Opel en Citroën. Toch gaan de investeringen door. Samen met de Chinese accubouwer CATL investeert Stellantis miljarden euro’s in de bouw van een nieuwe fabriek. Deze fabriek komt er om een alternatief te bieden voor de Chinese EV-batterij.

Stellantis en CATL steken ieder € 2,05 miljard in de joint-venture. Met dit geld wordt een klimaatneutrale fabriek opgezet in het Spaanse Zaragoza. Stellantis hoopt dat deze faciliteit in 2026 kan beginnen met de productie van de Chinese EV-batterij. Dit type accu heet LFP, wat staat voor lithium-ijzer-fosfaat. Dit is een lithium-ion-batterij met lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4) als kathode.

In tien minuten 400 kilometer rijbereik

Naast solid-state batterijen wordt de LFP gezien als de volgende grote stap in EV-land. Zo moet je snel kunnen laden. 400 kilometer bereik moet in 10 minuten haalbaar zijn, en 700 kilometer in een half uur. Het doel is om betrouwbare batterijen te bouwen met een hoge kwaliteit en tegen een voordelige prijs. De accu’s moeten in elektrische crossovers en SUV’s in het B- en C-segment komen met verschillende actieradiussen.

Bij afwezigheid van een CEO neemt John Elkann de honneurs waar. Hij zegt dat Stellantis vast blijft houden aan de klimaatneutrale doelstellingen. ”Deze belangrijke joint-venture met onze partner CATL brengt innovatieve batterijproductie naar de werkplaats die al een voorloper is in schone en herbruikbare energie.” Stellantis hoopt tegen 2038 helemaal CO2-neutraal te zijn. Niet met auto’s en niet met de bouw ervan. Als het bedrijf dan nog bestaat.