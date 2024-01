Blubberdikke Ioniq 5 N NPX1 kan dus nog VEEL dikker

De blubberdikke Ioniq 5 N is nu nog veel dikker. Potjandorie, dat dat kon, zeg!

Jeumig, dit hadden we niet verwacht. Op de IAA in München 2023 waren de automerken enorm voorzichtig. Hybride, deelauto’s, duurzaamheid, milieu, elektrisch, tarwegrassappen, het verzamelde werk van @jaapiyo en antroposofisch onderwijs.

Het was een schim van de trotse autobeurs van weleer. Dat een Chinese cabrio ons hoogtepunt was, moet voldoende zeggen. Op de Tokyo Auto Salon is het juist precies het tegenovergstelde. Daar lijken ze zich enkel en alleen te bekommeren over de petrolhead.

Blubberdikke Ioniq 5 N Nog wat dikker

En dan niet de petrolhead in de traditionele zin van het woord, dat zijn tegenwoordigers de ‘petroldrinkers’. Nee, de mensen die van leuk rijdende auto’s houden, ongeacht of het nu een elektrische auto is, een hybride of rijdt op samengeperste dinosauriërs.

De Hyundai Ioniq 5 N is zo’n auto. Veel fabrikanten zien in dat een elektrische auto heel erg snel is. Dan zetten ze een badge van hun snelle modellen erop en klaar is Karl. Maar het probleem is dat de rijervaring van een Audi RS e-tron GT of BMW i4 M50 niet wezenlijk anders is dan die van een reguliere e-tron GT of i4. Vaak (vanwege de range) hebben dit soort modellen geen grotere (en vooral bredere wielen) of een breder koetswerk, om de actieradius niet aan te tasten. Dus qua looks is het vaak ook niet echt afwijkend.

Verandering

Maar daar komt dus verandering in met de Hyundai Ioniq 5 N in het algemeen en deze in het bijzonder. De auto heet Ioniq 5 N NPX1 en het is de overtreffende trap. Ach ja, als er ook zoiets is als een BMW M4 CSL, waarom dan niet een nóg heftigere Ioniq 5 N?

Het is nog een studiemodel, maar deze is volgehangen met alle performance parts van Hyundai N die beschikbaar zijn c.q. komen voor het productiemodel. Bij N Performance parts kon je al langere tijd onderdelen krijgen voor de i20 N, i30 N en Kona N, dus nu ook voor de Ioniq 5 N.

Er zijn een hele hoop nieuwe onderdelen, zoals splitters, skirts, extra lichte lichtmetalen wielen en een spoiler die net zo subtiel is als de versierpoging van een brugklasser. In plaats van ‘Tomato Red’-accenten zijn die nu babyblauw. Ook leuk. Voor de context: de blauwe is de standaardversie, de zwarte is de extra blubberdikke Ioniq 5 N NPX1:

Of de onderdelen ook naar de Nederlandse markt komen, is nog niet bekend. Wel kun je de reguliere Ioniq 5 N bestellen voor 73.995 euro. Reken er maar op dat een hoop accessoires en onderdelen op een later moment in de folder zullen staan.