Waarom je EV niet altijd oplaadt als ie aan de lader staat

Goed ingeplugd, maar geen stroom? Dit is waarom je EV niet oplaadt.

Lekker dan. Denk je dat je EV netjes heeft bijgeladen aan de laadpaal, maar blijkt er geen enkele kWh te zijn toegevoegd. Knap vervelend als je net een wat langere reis had gepland. Wat heb je verkeerd gedaan? Nou, jijzelf waarschijnlijk niet veel.

Netbeheer Nederland vroeg aan ElaadNL om onderzoek te doen naar gevolgen van een fenomeen genaamd onderspanning. Maar wat is onderspanning precies?

Wat is onderspanning?

Normaal gesproken komt er 230 Volt uit het stopcontact. Als de vraag naar stroom stijgt, kan het voltage dalen onder de standaard 230 Volt. Je kunt nog steeds stroom tappen, maar dan met een lagere spanning. Wanneer de spanning onder de 207 volt komt, spreken we van onderspanning.

Sinds we allemaal zo nodig elektrisch moeten rijden, koken en verwarmen kan het aantal momenten van onderspanning groeien. Maar wat doet dat met de elektrische apparaten in onze huizen? Deze vraag probeerde ElaadNL te beantwoorden in het onderzoek.

Je EV laadt niet op

Bij het experiment wordt ook gekeken naar de gevolgen van onderspanning op het opladen van je elektrische auto. Er is gekeken naar de reactie van 17 laadpalen die 76 EV’s wilden opladen. Bij een spanning tussen 200 en 180 Volt stopten twee van de 17 laadpalen met laden.

Toen de spanning herstelde, begon één paal opnieuw met laden, de andere niet. Als dit laatste bij jouw auto gebeurt en je het niet door hebt, laadt je EV dus niet op. Hoelang je de auto ook ingestekkerd hebt. Het enige dat je kunt doen, is de laadsessie opnieuw starten. Oftewel: de kabel loskoppelen, je pas opnieuw aanbieden en de kabel opnieuw aansluiten.

Bij drie van de 76 elektrische auto’s werd het laden al gepauzeerd bij 195 Volt. Twee daarvan begonnen weer met stroom tappen wanneer de spanning weer 230 Volt was. Die overgebleven EV stond aan de paal die niet meer aan sprong. Er is ook gekeken naar de stroomvraag tijdens onderspanning. Ongeveer 70 procent van de auto’s bleef evenveel stroom vragen bij een lagere spanning. De andere auto’s vragen meer elektriciteit: van 32 Ampère bij 230 Volt naar 40 Ampère bij 180 Volt.

Weten of er onderspanning is? Kijk naar je lampen!

Een ander elektrisch apparaat dat getest is door de onderzoekers is de led-lamp. Uit de resultaten blijkt dat led-lampen gaan knipperen bij een spanning van 200 Volt. Bij 190 Volt neemt de lichtsterkte af en bij 180 Volt kan de lamp zelfs uitvallen. Wanneer de voltage weer op 230 zit, herstellen de lampen automatischKnipperen je lampen terwijl je EV of PHEV aan de lader staat? Check dan of je auto nog wel wordt opgeladen.

Heb je al een reactie in gedachten waarin je aangeeft dat zo’n klein onderzoekje weinig zegt? Heb dan nog even geduld. ElaadNL bevestigt dat er nog een vervolgonderzoek komt dat gefocust is op het opladen van EV’s. Wordt dus vervolgd…