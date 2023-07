BREEK: Tesla heeft eerste Cybertruck gebouwd

Een mooi moment voor de Texaanse medwerkers van de plaatselijke Gigafactory: de eerste Tesla Cybertruck is gemaakt!

Het heeft even geduurd, maar de eerste Tesla Cybertruck is gemaakt. De elektrische pickup van Tesla werd al jaren geleden beloofd door Elon Musk. Maar eigenlijk vanaf het begin ging er van alles mis met de bizar vormgegeven fullsize SUV. Om te beginnen met het feit dat Musk zijn eigen ramen ingooide bij de lancering. Letterlijk.

De meeste lezers zullen het nog wel herinneren, maar bij een poging om de weerbarstigheid van de Cybertruck aan te tonen, gooide Musk de ruiten van het ding stuk. Even een misrekening die iedere toekomstig reiziger van SpaceX beter weer snel kan vergeten.

Tesla leek de eerste te worden die met een elektrisch aanbod kwam op de oh zo belangrijke fullsize pickupmarkt in Amerika. De andere Amerikaanse grootmachten leven feitelijk al jaren van hun F-Series, Silverado’s en RAM’s. Maar inmiddels heeft Ford al een tijdje de F-150 Lightning (rijtest) in de showroom staan, probeert Rivian de R1 te blijven bouwen en gaat Chevrolet in de herfst de Silverado EV uitleveren aan klanten. Het uiterst conservatieve RAM is nog niet zo ver. Maar zelfs zij hebben de productieversie van de RAM 1500 REV aangekondigd.

De positie van voorsprong is dus vakkundig ingeleverd door Tesla in dit segment. Onder andere omdat de Cybertruck volledig op de schop ging en een stukje kleiner werd. Desalniettemin is op het koddige plaatje dat Tesla plaatste op Twitter te zien dat de bizarre vormen en de RVS koets gebleven zijn voor het productiemodel.

First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

Naar verwachting worden de eerste exemplaren in september uitgeleverd aan de eerste klanten. Dat zijn dan zoals wel vaker bij Tesla, ‘vertrouwelingen’ van het merk. Bestaande klanten en medewerkers die niet meteen breed uitmeten op Youtube dat het stuur een keer afbreekt of iets dergelijks. Als de ergste kinderziektes er een beetje uit zijn, wordt de Cybertruck dan uiteraard ook aan het grote publiek beschikbaar gesteld. Vermoedelijk ook gewoon in Nederland. Dat kan interessant worden door het gebrek aan BPM.

Over specs van het productiemodel is nog niets officieel bekend. Elon Musk houdt dat nog even onder de pet voor een introductiemomentje. Maar ja, het heeft even geduurd, maar de wereld is dus bijna weer een bizar apparaat rijker. Wat je er ook van vindt; dat kunnen wij alleen maar toejuichen. Beter dan de zoveelste B-segment CUV. Waarvan akte.