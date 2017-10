De brute Rezvani Tank is een stuk voordeliger geworden

Dit heeft natuurlijk maar met één ding te maken.

Vorige maand kon je kennismaken met de Rezvani Tank. Een 500 pk beest met een dikke V8 onder de kap. Niet heel erg efficiënt voor onze wegen. Zo’n achtpitter zorgt namelijk voor een heftig prijskaartje op Nederlands kenteken. Mocht je ooit een aanschaf overwegen.

Die stap is nu een stukje realistischer geworden. Rezvani zal op de SEMA in Las Vegas namelijk een nieuwe versie van de Tank presenteren. Deze variant komt met een V6 en gaat 32.000 dollar minder kosten in vergelijking met zijn V8-broer. De V8 kost een niet al te misselijke 178.000 dollar. De V6 pik je al op voor 146.000 dollar. Uiteraard is dit bedrag zonder alle lokale belastingen.

Het betreft een 3.6 V6 van Dodge. In de Tank is het blok goed voor 285 pk en 350 Nm koppel. Een reservering maken of een configuratie bouwen kan via de website van Rezvani Motors.