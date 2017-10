Nieuwe Landwind X7 lijkt nog steeds op een Evoque

De Chinees is een stuk voordeliger in vergelijking met een echte.

Het Chinese Landwind haalde de woede op de hals van Jaguar Land Rover. De X7 van Landwind leek namelijk sprekend op de Evoque van Land Rover. Het leidde tot serieuze rechtszaken. Overigens niet altijd met succes. De X7 wordt namelijk gewoon verkocht in thuisland China.

Landwind heeft de X7 van een facelift voorzien. Het is afwachten of JLR opnieuw een rechtszaak gaat aanspannen. De overeenkomsten met de Evoque zijn er nog steeds, maar een stuk minder in vergelijking met het vorige model. De voor- en achterkant van de X7 hebben een ander design gekregen. Toch zal dit, zeker onder autokenners, nog steeds een associatie oproepen met de Evoque.

Voorheen was de X7 enkel verkrijgbaar met een 190 pk sterke 2.0 turbobenzinemotor. Met de facelift introduceert Landwind een nieuwe 1.5 benzine-instapper met 160 pk. De vernieuwde X7 kost in China iets minder dan 100.000 yuan, omgerekend zo’n 13.000 euro. Een schamele prijs in vergelijking met een echte Evoque. In Nederland is de SUV van Land Rover er vanaf 46.350 euro.