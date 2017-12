Koop de ex van Rinus ‘De Generaal’ Michels

Voor een prikkie.

Als voetbalnatie hebben we het momenteel een beetje moeilijk. Dezer dagen lukt het ons niet eens meer om te kwalificeren voor hoofdtoernooien. Wat dat betreft was vroeger alles beter. Toen konden we ons meten met de besten van de wereld en werden er nog klinkende successen behaald. Hoewel, stiekem wonnen ‘we’ maar één keer een hoofdtoernooi, namelijk het Europees Kampioenschap van 1988.

Aan het roer van het Oranje-schip stond destijds Rinus Michels. Een man die de bijnaam ‘De Generaal’ niet voor niks had. Rinus was onder andere de coach van Ajax, Barcelona en tot drie keer toe onze bondscoach. Hij plaveide daarmee de weg voor de Advocaten (de kleine Generaal) en Louissen (van Gaal) van deze wereld. Maar net als veel van de mannen die in zijn voetsporen traden, was Rinus naar verluidt niet altijd de makkelijkste in de omgang.

Enfin, we waren er niet zelf bij dus we kunnen dat eigenlijk ook niet beoordelen. Of wel? Jazeker wel! We weten nu immers dat Rinus ooit in deze Chrysler LeBaron reed en je bent wat je rijdt. Kijk maar naar Louis van Gaal’s gouden Audi A8. Volgens de verkoper op Catawiki was de K-Car van 1991 tot en met 1999 eigendom van Rinus, waarna een verzamelaar hem in zijn collectie opnam.

Wat zegt de LeBaron over Rinus? Zeker is dat Kanye West de auto in zijn epische nummer Dark Fantasy niet in een goed daglicht zet:

At the mall, there was a seance

Just kids, no parents

Then the sky filled with herons

(I saw the devil) in a Chrysler LeBaron

And the hell, it wouldn’t spare us

And the fires did declare us

But after that, took pills, kissed an heiress

And woke up back in Paris

Maar goed, het zou natuurlijk ook kunnen dat Michels grote bewondering had voor Lee Iacocca, de sterke leider die Chrysler uit het slop trok in de jaren ’80. Of wellicht is de voormalig bondscoach verliefd geworden op Amerikaanse sleeën tijdens zijn periode bij de Los Angeles Aztecs. Laat jouw eigen bespiegelingen los over deze kwestie in de comments.

Mocht je interesse hebben in het kopen van de auto: de veilingmeesters hopen zo’n acht tot tien ruggen op te halen met de veiling, maar het laagste bod staat momenteel pas op iets meer dan 3.000 Euro.

Bedankt iedereen voor de tips!