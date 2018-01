De CEO van dit automerk raakte zijn rijbewijs kwijt

Goed voorbeeld.

Als petrolhead is het een gruwel om je rijbewijs kwijt te raken. Aan de andere kant heb je dit meestal aan jezelf te danken. Jean-Marc Gales, CEO van Lotus, werd onlangs gesnapt toen hij 102 mp/u reed op een 70 mp/u-weg. Ik bespaar u de rekensom. Dat is 164 km/u rijden waar zo’n 110 km/u is toegestaan. De CEO was onderweg naar het hoofdkwartier van Lotus.

De beste man zou bezig zijn geweest met een testritje. Met welke auto hij op weg was is niet bekendgemaakt, maar het zal geen Fiat Multivlaai geweest zijn. Omdat Gales meerdere snelheidsovertredingen heeft begaan, leek het er even op dat zijn rijbewijs voor een jaar zou worden ingevorderd. In Engeland werkt men met een puntenrijbewijs en wegen eerdere overtredingen mee.

Zijn advocaat wist de officieer van justitie te overtuigen. Voor de functie als CEO van een autofabrikant MOET Gales een rijbewijs hebben, aldus zijn advocaat. Er werd gratie getoond en de Lotus-baas moest 30 dagen zijn rijbewijs inleveren. Een stuk beter dan 365 dagen. Well done, meneer de advocaat. Gale kreeg daarnaast een geldboete en moest opdraaien voor de gemaakte kosten van het proces. Totaalkosten waren omgerekend 947 euro. Als laatste kreeg de baas een waarschuwing om snelle ritjes voor het circuit te bewaren. Foei! (via Telegraph)