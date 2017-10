Deze straatlegale Lotus Elise is een Cayman-killer

De Britten gaan tot het uiterste om het de concurrentie lastig te maken.

Net toen we het er wederom over eens waren dat Lotus nu wel genoeg afwijkende varianten van hun wagens de weg op duwden, komen ze met wéér een nieuwe uitvoering van de Elise. Echter geen reden tot frustratie, want zoals gebruikelijk wordt het karretje, waar nodig, bijgepunt om de bestuurder van een nog betere rijervaring te voorzien. De Lotus Elise Cup 260 is hier het meest recente bewijs van.

Deze Cup 260, waarvan er niet meer dan 30 gemaakt worden, wordt aangedreven door een supercharged 1,8-liter viercilinder die ongeveer 250 pk produceert. De Elise accelereert in 3,8 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 243 km/u. Vergeleken met zijn voorganger, de Cup 250, is het een milde upgrade. Maar kijk je puur naar het vermogen van beide wagens, dan zit je mooi verkeerd. De echte stappen worden namelijk gemaakt op aerodynamisch gebied.

Door aanpassingen als nieuwe luchtlinlaten, het toevoegen van een carbon front splitter en het plaatsen van een achterspoiler die van de Lotus 3-Eleven komt, genereert hij maar liefst 180 kg aan downforce op topsnelheid. Als we dit vergelijken met de Cup 250 is dat een stijging van 44%! Toch is het geen compleet nieuwe auto. Delen als remschijven en velgen komen gewoon van de Cup 250.

Omdat de Cup 260 als een vervroegd presentje voor de 70ste verjaardag van Lotus wordt gepresenteerd, wordt de wagen uitgevoerd in een speciaal ‘Championship Gold’. Binnenin vinden we nog nieuwtjes als carbon kuipstoelen, gehuld in alcantara, en een blootgesteld schakelmechaniek.

De Cup 260 zal, in tegenstelling tot andere special editions, wereldwijd worden verkocht tegen de voorlopig nog Britse prijs van £58.500, die dicht in de buurt komt van de £59.866 van de Cayman GTS.