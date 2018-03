Machtig mooi: de BMW M8 Gran Coupe

Niets meer aan doen.

Maar gaat BMW er ook echt niks meer aan doen? Dat valt te betwijfelen. Ze maakten ons namelijk ook lekker met het concept voor de nieuwe 8-serie coupé. Wat we vervolgens zagen van de productieversie, is dan toch weer net wat minder qua grille, koplampen en achterkant. Maar goed, dat is nou eenmaal hoe dit soort dingen doorgaans gaan.

Hoe dan ook belooft de M8 Gran Coupe concept veel goeds. Als een procent of 90 van dit studiemodel overblijft in de versie voor de straat, zullen we waarschijnlijk blij zijn. Ik ben zelf in ieder geval vast in mijn nopjes vanwege het feit dat de koplampunits níet de grille aanraken. Tevens wordt het bij ‘vierdeurs coupé’s’ op de loer liggende ‘poepende hond-syndroom‘ omzeild door het spoilertje op de koffer, dat de neerwaartse lijn naar achteren toe doorbreekt.

Meer? Check ook de officiële foto’s in dit artikel!