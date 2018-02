Mierda! SEAT CUPRA lekt prematuur het web op

Zie hier de kleine Spaanse bomba, inclusief swekkerig nieuw logo.

Kleine hete hatchbacks, we houden ervan. Auto’s als de Golf GTI en Renault Mégane RS (combotest) zijn uiteraard niet te versmaden, maar de beste hete B-segmenters zijn misschien nóg wel iets leuker. Alle auto’s zijn immers wat uit de kluiten gewassen in de afgelopen decennia. De gemiddelde C-segmenter is tegenwoordig een auto van dik 1.300 kilo. Voor het betere lichtvoetige gooi-en-smijt werk door drukke stadscentra pak je daarom een Fiesta ST (rijtest).

Tenminste, dat was de afgelopen jaren het geval. Ford zette met de Fiesta sowieso al een scherp sturend autootje neer en de ST gooide daar nog een schepje bovenop. ‘Iedereen’ was het er wel over eens dat het de fijnste in zijn segment was. Tijd dus voor de concurrentie om er weer een tandje bij te zetten.

Seat pakt de handschoen op met de heet gepeperde versie van de nieuwe SEAT Ibiza Cupra. Of wellicht moeten we zeggen CUPRA Ibiza. Seat wil het Cupra-label namelijk wat extra cachet geven door er een ‘apart merk‘ van te maken, inclusief gave logo’s op de grille, het stuur en de achterklep.