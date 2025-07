De dikste BMW-motoren mogen van de EU gewoon blijven

De EU gooit gelukkig geen roet in het eten, BMW kan nog even door met de Euro 7-norm.

Met de steeds strenger worden emissie-eisen dreigen ook mooie motoren te verdwijnen. De atmosferische 5.2 liter V10 is daar een recent voorbeeld van. De R8 verdween van het toneel en de opvolger van de Lamborghini Huracan kreeg een hybride V8 met turbo’s. Porsche is eigenlijk één van de laatste merken die nog een atmosferische vier liter boxermotor door de eisen krijgen. Hulde.

Is het allemaal kommer en kwel dan? Nee, gelukkig niet. De huidige BMW zes-in-lijn en V8-motoren zijn prima te pruimen en ze mogen nog even blijven. Volgens Autocar gaan de zes-in-lijn en V8-motoren van BMW de strengere Euro 7-emissienormen overleven. Driewerf hoera. En nee, BMW M hoeft niet vijftig katalysatoren te monteren of andere ongein uit te halen. BMW M CEO Frank van Meel zegt dat er geen verlies aan performance zal zijn.

In vergelijking met Euro 6e is Euro 7 niet heel veel strenger qua concrete eisen. Maar er gaan wel dingen aan veranderen waardoor autofabrikanten niet automatisch gebakken zitten met hun moderne motoren. Er komen bijvoorbeeld realistischere rijscenario’s en er is ook een verdubbeling van de tijd waarin een auto aan die normen moet blijven voldoen. Dit laatste is vastgesteld op 10 jaar of 200.000 kilometer.

BMW M heeft wel degelijk aanpassingen gedaan om de zes-in-lijn en V8-motoren klaar te stomen voor Euro 7-norm. Dit heeft betrekking tot rijden met met lambda één, waarbij de lucht-brandstofverhouding precies optimaal is. Waar BMW eerst brandstof gebruikte om de boel te koelen is dat niet langer een mogelijkheid met Euro 7. Engineers moesten een alternatief vinden wat binnen de Euro 7-norm past, terwijl de koeling onder extreme omstandigheden nog wel op orde blijft.

Ze zijn ook niet gek bij BMW. Natuurlijk hebben ze gezien hoe Mercedes-AMG flopte met de C63 door er een viercilinder hybride van te maken. De markt wil duidelijk nog zescilinders- en achtcilinders. Het succes van de huidige M-modellen is daar ook het bewijs van. Downsizen, nee daar doet BMW niet aan. Voor nu dan.