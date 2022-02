Tesla’s mogen geen scheten meer laten. Musk is kwaad

Je ziet het al voor je. Een stampvoetende Elon Musk die kwaad is omdat zijn Tesla’s geen scheten meer mogen laten. Hilarisch!

Een van de leukste dingen aan de Tesla’s van tegenwoordig is niet dat ze zo bloedhard optrekken. Want natuurlijk is het lachen om in een 7-zitter in net iets meer dan 2 seconden naar de 100 te knallen, maar da’s niet het leukste.

Ook de zogenaamde autopilot is niet het leukste. Voor de liefhebber van ander spul dan Tesla’s overigens wel, als er weer eens een Tesla het verschil niet zag tussen een paaltje en een vrij kruispunt en een lekkere klapper maakt, da’s namelijk wél grappig.

Nee, het leukste van de nieuwste Tesla’s is de Boombox. Daarmee kun je je Tesla geinige geluidjes laten maken. Zoals het gemekker van een geit. Of je kunt je Tesla laten ruften. Mooi man!

Amerika is klaar met schetende Tesla’s

De Boombox is een groot succes onder de bezitters van Tesla’s. Je hoort de normaal gesproken fluisterstille wagens nu al van grote afstand aankomen. En aangezien we allemaal jongetjes (m/v/x) zijn gebleven, is vooral het scheetgeluid erg grappig. Maar dat mag niet meer!

Althans in Amerika. Daar mogen Tesla’s namelijk geen ruften meer laten van de National Highway Traffic Safety Administration. Die verkeersdienst claimt namelijk dat voetgangers de scheten niet goed kunnen horen en dat er daardoor meer ongelukken gaan gebeuren.

Om die reden moeten er ruim 500.000 Tesla’s terug naar de dealer om iets aan de flatulentie te laten doen. Met andere woorden, de leuke feauture moet eraf. Tot groot ongenoegen van Elon Musk.

Musk is klaar met de ‘fun police’

Op Twitter laat de topman van Tesla weten niet blij te zijn met deze actie. Hij vindt het allemaal maar onzin en zegt dat het de schuld is van de ‘Fun Police’, oftewel de plezier politie in goed Nederlands. Je mag ook niks meer.

In Nederland mag je nog wel gewoon schaamteloos scheten laten met je Tesla, mits die een Boombox-functie heeft. Daarom dus een oproep aan alle berijders van een Tesla; doe ons een lol. Laat je auto op ieder moment mogelijk ruften. Laat hem knetteren tot de wangen schraal zijn. Gewoon, omdat het kan.

En omdat we dat leuk vinden!