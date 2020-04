Vyrus Alyen 988 is een krankzinnige dure (maar mooie) fiets

De makers van de Vyrus Alyen 988 denken voornamelijk dat het een goede investering is.

In de wereld van de motorfietsen zijn er diverse gradaties. Net zoals bij auto’s eigenlijk. Net als bij auto’s is snelheid een belangrijke eigenschap, maar zeker niet doorslaggevend.

GSX-R1000 of YZF-R1

Ja, een Suzuki GSX-R 1000 of Yamaha YZF-R1 kunnen zich meten met de snelste superbikes, maar toch zijn er motormuizen als @michaelras die toch liever een oudere Italiaanse fiets op de kop tikken. Zie het een beetje als een Nissan GT-R en Ferrari. Ondanks dat de Nissan (nog steeds) behoorlijk opgewassen is het tegen het motorische geweld voor de Ferrari, geeft men graag het dubbele uit voor de Italiaan.

Groter verschil

In het geval van de Vyrus Alyen 988 is dat verschil nog wat groter. Een Suzuki GSX-R 1000 is er vanaf zo’n 20 mille. Deze Vyrus Alyen moet 90 mille gaan kosten. Zie het een beetje als een Touring Disco Volante: een exotische basis met een nog exotischer ‘koetswerk’. Alleen moet je bij een motorfiets het koetswerk vervangen door het frame. De Vyrus is namelijk een kunstzinnige collectie s’werelds mooiste en duurste materialen.

Koolstofvezel

De motorfiets is namelijk geheel gehuld in koolstofvezel panelen. De wielen zijn net als bij een Koenigsegg (of Mustang GT500) geheel van carbon. Dan het frame. je zou bijna denken dat Vyrus dat óók gemaakt heeft van carbon, maar nee: dat is uit magnesium opgetrokken. Zoals bij de fraaiste motorfietsen, komen de uitlaten onder het zadel vandaan. Altijd een fraaie look.

Ducati-blok

Oh, en dan de motor. Geen 1.000 cc viercilinder uit een Japanse superbike. Nee, de Vyrus Alyen 988 heeft een Ducati-blok. Een karakteristieke V-twin met een slagvolume van 1.285 cc. Jazeker, meer dan 642 cc per cilinder. Het geeft het blok een uniek, ietwat onbehouwen karakter en zéér aansprekende prestaties. Bij 10.500 toeren stampt het blok er namelijk 205 pk uit. Nadelen?

Gortig

De (geschatte) prijs van 90.000 euro is een beetje aan de gortige kant. Wachten op een betaalbare Vyrus-occasion wordt lastig, want het zijn vaak collectors items’ die alleen maar meer waard worden. Dus in dat licht bezien is de Vyrus Alyen 988 een heel erg verstandige koop.