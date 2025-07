De duurste auto ter wereld verschijnt in het wild!

Je verzekeraar is meteen failliet als je hier tegenaan botst.

In Londen kun je de gekste dingen tegenkomen. @leroy1991 kwam echter een auto die alle Ferrari’s en Bugatti’s van Londen doet verbleken. Dit is namelijk de duurste nieuwe auto ter wereld, de Rolls-Royce Droptail La Rose Noire. Het ultieme statussymbool op wielen.

25 miljoen

Wat hier voorbij rijdt is een auto die circa 25 miljoen euro gekost heeft. We herhalen: 25 miljoen euro. Voor dat bedrag koop je 50 (!) Ferrari SF90’s. Het lijkt bijna een soort experiment van Rolls-Royce. Hoe ver kun je gaan met je prijsstelling? Nou, idioot ver dus.

Voor wat het waard is: je krijgt niet gewoon een omgebouwde Dawn. Naar verluidt maakt deze auto gebruik van een custom monocoque. Dat verklaart voor een deel het absurde prijskaartje, maar zeker niet volledig. Onder de motorkap ligt uiteraard wel een bekend blok: de 6,75 liter V12, goed voor 600 pk en 840 Nm.

Geen one-off

Je zou denken: als je 25 miljoen uitgeeft aan een auto, dan heb je wel een one-off. Maar nee, Rolls-Royce bouwt vier Droptails. Je hebt dus niet eens een écht unieke auto. De Rolls-Royce Sweptail was dat wel, en die kostte ‘maar’ 12 miljoen.

Op de foto’s lijkt het een coupé, maar de Droptail heet natuurlijk niet voor niets Droptail. Deze auto heeft een hardtop, die verwijderd kan worden. Dat moet echter wel met de hand gebeuren. Je betaalt dus 25 miljoen voor een auto en dan heb je niet eens een elektrisch cabriodak.

Spot van de Week

Goed, er valt het een en ander af te dingen op deze auto, maar het is natuurlijk wel een geweldige spot. Van de vier Droptails zijn er nog maar drie gebouwd en dit is de eerste die zich in het wild laat zien. Een zeer verdiende Spot van de Week dus, voor leroy1991.

Hij krijgt als aandenken een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!