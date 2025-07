Audi fanb0i zit hélemaal stuk, zegt wat wij allen denken en gaat viraal

Een Audi fan is er helemaal klaar mee. Hij zegt wat wij allemaal denken en is daarmee viraal gegaan op de socials.

Wij dino’s die van auto’s houden zijn al enige tijd een bedreigde diersoort in Europa. Er zijn vliegtuigstoelen uitstootnormen, belastingen, extinctie rebellen, lange files, flitscamera’s, zwarte dozen en verplichte piepjes wanneer je ’te hard’ rijdt. En natuurlijk de vilificatie van de auto(liefhebber) door bepaalde groepen in de samenleving. Dat alles drukt ons langzaam naar beneden.

Aanwas van jonge dino’s is er minder en minder. Onlangs kreeg ik van mijn neefjes nog onderstaande epische blepper cadeau. Hartverwarmend, doch ook besprenkeld met een klein beetje melancholie, wetende dat hun vrindjes in de Randstad worden opgevoed met de notie dat auto’s een symbool van toxische mannelijkheid en/de duivel zijn.

Natuurlijk gaat de industrie mee in de malaise. Wanneer is de laatste keer geweest dat jij echt enthousiast werd van een nieuwe auto? Innovatie is er wel, maar alleen nog op vlakken die auto’s en autorijden saaier maken. Een interessante nieuwe motor hebben we in tijden niet gezien. Alles is een touchscreen. En steeds meer is -oh gruwel- elektrisch. De piek lijkt achter ons te liggen. De Audi E-segmenter beginnend met typeaanduiding ‘S’ was een vijfcilinder, werd een achtcilinder en later zelfs een tiencilinder. Maar via een geblazen achtcilinder, is het inmiddels weer een zescilinder…op diesel…met neppe uitlaten als kille herinnering aan wat ooit was. Och en wee.

Een Youtuber kan het allemaal niet meer aanzien. De beste man heeft naar eigen zeggen zijn hele leven besteed aan Audi’s. Vroeger had hij de pyjama en de posters. Later werd hij een bekend fotograaf van alles Audi. De man heeft nota bene een kanaal genaamd Auditography. Dus dan weet je dat hij ook de tattoo met de vier ringen ergens op zijn lijf heeft. Maar hij lijdt nu aan wat een internist in de artsenkamer mij ooit omschreef als de ziekte ‘HGHENM’. Ik moest toegeven dat ik die niet tegengekomen was in de boeken. Waarop hij mij uitlegde dat het staat voor ‘het gaat haast echt niet meer’.

In een ruim een uur durende uiteenzetting genaamd ‘SPEAK UP FOR AUDI’, legt deze fanaat ons uit wat er allemaal mis is. Van minder mooie interieurs zonder knoppen tot stomme badges, via het nieuwe oninspirerende logo en dubieuze styling naar soft limiters en het vernaggelen van merkwaardes. En laten we eerlijk zijn, dit gaat dan over Audi, maar als BMW of Mercedes fanb0iZ kunnen we bijna alles kopiëren. La tristesse durrera toujours.

Met zijn laatste levenskracht eindigt de youtuber met een positieve noot. Namelijk dat er nog hoop is, als wij dino’s allemaal opstaan en verandering eisen. Zullen we dan maar de A10 blokkeren? Of…oh nee wacht…Nou ja misschien een rev battle organiseren op het malieveld dan maar…