Prijs Mercedes-AMG GLE53 bekendgemaakt

De prijs van de Mercedes-AMG GLE53 is uiteraard best stevig.

Ook een merk als Mercedes-AMG kan er niet om heen om schonere auto’s te bouwen. Het sportieve label van Mercedes-Benz is natuurlijk al hard op weg. Zo is de C43 AMG een viercilinder en de GLC een plug-in hybride. Ook de S63 AMG is een hybride. Daarnaast zijn er nog elektrische AMG-derivaten van de EQE- en EQS-modellen.

Er zijn echter nog voldoende modellen die ‘slechts’ een mild hybrid zijn. Mercedes maakte van de GLE-facelift gebruik om de GLE53 AMG een nieuwe aandrijflijn te geven. Officieel heet de auto de ‘Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+‘

Is dit dan ook een zescilinder?

Dan is het nu de vraag: zit er een vier- of zescilinder in? De C63 en GLC63 zijn tegenwoordig een PHEV met viercilinders en die staan hoger in de pikorde. Er is gelukkig gekozen voor een zescilinder. Deze levert nu 14 pk meer dan voorheen, 449 pk. Dan is er nog een 136 pk sterke elektromotor. Het maximum systeem vermogen is nu 544 pk en het systeemkoppel bedraagt 750 Nm.

Daarmee kun je in 4,7 seconden naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid is naar goed gebruik begrensd op 250 km/u. Het is overigens geen PHEV zoals de GLC63: je kan met de GLE53 namelijk lange stukken elektrisch rijden. De accu heeft een capaciteit van 31,2 kWh.

Daarmee is het mogelijk om 80-86 km af te leggen (afhankelijk van de wielen die je kiest). De Coupé-versie (die is er ook meteen) kan zelfs 82-87 km halen. Snelladen kan tot 60 kW. De elektrische topsnelheid is 140 km/u.

Prijs Mercedes-AMG GLE53 (en die van de concurrenten)

De prijs van de Mercedes-AMG GLE53 is nu ook bekend. De Mercedes-AMG GLE53 is er vanaf 132.597 euro. De Coupé kost 135.570 euro.

Kijken we eventjes naar de concurrentie, ziet het er ongeveer zo uit:

Ja, de Mercedes is het duurst, maar heeft ook de meest competente aandrijflijn. De ’53’ heet namelijk een kleine 100 pk meer dan wat de concurrentie te bieden heeft, op de Cayenne na. De Porsche komt weliswaar dicht in de buurt qua prestaties, maar is standaard bijzonder sober uitgerust en de opties zijn erg prijzig.