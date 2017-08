De eerste Chiron van Amerika: dit is ‘m!

Opvallen is met deze kar in elk geval geen probleem.

In Pebble Beach is het publiek voorgesteld aan de allereerste Bugatti Chiron die in de Verenigde Staten van Amerika is verkocht. Nu is de Chiron al geen auto waarmee je lekker incognito over straat kunt, maar deze eigenaar koos voor een zeer opvallend kleurenschema met een knipoog naar het verleden.

Degene die deze Chiron in geel en zwart heeft samengesteld lijkt bovendien leentjebuur te hebben gespeeld bij de Veyron van Bijan. Je weet wel, die auto die tot een poosje geleden steevast in de duurste wijken van Los Angeles te vinden was.