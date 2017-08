Dit is dan echt de allerlaatste Zonda

Hoogstwaarschijnlijk.

Een eigen sportwagenmerk uit de grond stampen. Het blijft een droom voor velen. Maar meestal blijft het bij een hoop ambitieuze plannen, een nauwelijks functionerend prototype en een vroeg faillissement. Gelukkig zijn er zo nu en dan ook uitzonderingen. Denk aan Koenigsegg, Spyker (twijfelgevalletje) en natuurlijk Pagani. In 1992 begon oud Lamborghini-medewerker Horacio Pagani met zijn eigen bedrijf, Modena Design. Dit groeide uit tot Automobili Pagani. Het eerste wapenfeit was de Zonda, vernoemd naar een wind in het Andesgebergte. Op instigatie van Juan Manuel Fangio gebruikte Pagani motoren van Mercedes-Benz. In dit geval de M120 V12 met 394 pk.

De Zonda werd in 2012 opgevolgd door de Huayra. Althans, dat was de bedoeling. Want geregeld kwam er dan toch weer een nieuwe variant van de Zonda. Sterker nog, afgelopen maand kwam er weer een speciale Zonda. De legende wil dat als je een dekbed vol met bankbiljetten aan Horacio Pagani geeft, dat hij niet kan weigeren om een Zonda voor je te bouwen. Maar nu lijkt dan toch echt het einde in zicht te zijn voor de Zonda.

En het resultaat is deze knotsgekke Zonda HP Barchetta, speciaal in het leven geroepen om de 60e verjaardag van Horacio Pagani te vieren. Het is in elk geval een bijzondere verschijning. Waar de eerste Zonda’s nog behoorlijk clean waren, is dat onmogelijk van toepassing op deze HP Barchetta. Het is een groot protserig koolstofvezelfetish-feestje geworden. Je krijgt zelfs een Group C Le Mans-achtige afdekking boven de achterwielen. Die wielen zijn links goud en rechts knalblauw. Verder krijg je alle bekende gekke Zonda details zoals de centrale uitlaten, inlaat boven de cabine, een gigantische spoiler en een two-tone carbon koetswerk. Het meest opvallende detail is natuurlijk de extra lage voorruit.

De reden om de Zonda gaver te vinden dan de Huayra is natuurlijk de motor. Normaliter hebben alle Zonda’s een variant van de atmosferische Mercedes V12 onder de kap. Bij deze Zonda zou dat niet het geval zijn. Er zijn nog geen specifieke details vrijgegeven, maar het gerucht wil dat de HP Barchetta de motor uit de Huayra krijgt. Dus een 6.0 V12 AMG met dubbele turbo. Er worden er drie van gebouwd en deze zijn allemaal al verkocht. De prijs is onbekend, maar reken maar op bizar veel. Twee dekbedden vol 100 euro biljetten waarschijnlijk. (via: gtspirit)