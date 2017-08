Lol, dit is het verbruik van de Bugatti Chiron

Is het een beetje zuinig rijden, zo'n W16 met 1500 pk?

Een benzinetank leeg rijden is met een Chiron geen moeilijke opgave. Na enkele honderden kilometers kun je weer een pomp opzoeken. Knal je met (zeer) hoge snelheid over de Autobahn, dan kun je helemaal in een mum van tijd op zoek gaan naar het dichtstbijzijnde tankstation.

Hoe zit het nou bij dagelijks gebruik? De meetcyclus van de Environmental Protection Agency (EPA) laat het zien. Uit de cijfers blijkt dat de Chiron iets zuiniger is dan zijn voorganger. Het verschil valt echter te verwaarlozen. De hypercar uit Molsheim doet gemiddeld 21,3 l/100 km. Op de snelweg kom je gemiddeld uit op 16,8 l/100 km en in stedelijk verkeer moet je het stellen met gemiddeld 26,1 l/100 km. Let wel: dit is op basis van tests. In het echte leven kan het verbruik nog hoger komen te liggen.

Chiron-rijders zullen vermoedelijk lachen om deze getallen. Het zal ze een worst wezen wat de Bugatti doet qua verbruik. Bovendien is een middagje rijden met een Chiron nog steeds voordeliger dan een middagje varen met een superjacht.

Foto: een Chiron in zijn natuurlijk habitat. Via @hakansimsek op Autojunk