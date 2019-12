Deze snelle Golfjes worden al in 2020 onthuld

Zet 'm alvast in de agenda!

De nieuwe Golf, de achtste generatie inmiddels, is ondertussen onthuld. De auto borduurt voort op het recept van de voorgaande generaties. Logisch, want die waren zonder uitzondering zéér succesvol. Bij Bon Jovi gaan ze ook niet een klavecimbel, luit en triangel gebruiken om ‘anders’ te zijn. De rockformatie houdt zich aan zijn formule, bij Volkswagen doen ze het met de Golf niet anders. Wellicht dat er daarom een Golf Bon Jovi was in de jaren ’90. True Story.

Maar de Golf is niet alleen populair vanwege zijn beproefde recept, maar ook vanwege de vele smaakjes waarin je de auto kunt krijgen. Zoveel smaakjes als bij de Golf VII zullen er waarschijnlijk lijk niet komen, voornamelijk vanwege het uitblijven van een ‘e-Golf‘. Deze versie is overbodig gemaakt door de ID.3, een elektrische C-segment auto van Volkswagen. Ook de Golf Sportsvan maakt geen rentree. Motor1.com weet te melden welke modellen volgend jaar wél komen. Dat niet alleen, ook wanneer. Met name dat laatste is best bijzonder, want normaliter nam Volkswagen wat meer de tijd om de modellen uit te spreiden. Dat is in dit geval niet zo.

Golf GTI

Deze zal in maart 2020 worden geïntroduceerd. Dat is natuurlijk vrij snel, maar vergeet niet dat Volkswagen op sommige markten zeer succesvol is met de GTI. Sterker nog, in de Verenigde Staten zal het waarschijnlijk de instap-Golf worden. De nieuwe Golf GTI wordt sterker dan ooit. De meest eenvoudige GTI zal beschikken over een 2.0 TSI motor met 245 pk. Kies je voor het performance pack, dan heb je 300 pk tot je beschikking.

Golf GTD

Deze komt tegelijkertijd met de Golf GTI. In deze tijden van dieselhaat door gesjoemel en elektroliefhebbers wordt de diesel een beetje in een kwaad daglicht gezet. Maar voor de veelrijder is het nog steeds een ideale oplossing: redelijk wat vermogen, zeer veel koppel en een laag verbruik. De GTD is voorzien van een 2.0 TDI met 200 pk. Je kan kiezen tussen een handbak of DSG-transmissie. Ook de Golf GTD staat gepland voor maart 2020.

Golf GTE

Mocht je nog twijfelen tussen een Golf 8 of ID.3, dan is een Golf GTE een tussenoplossing. Met deze plug-in hybride kun je een beperkte afstand geheel elektrisch afleggen en heb je een benzinemotor voor de lange afstanden. Net als bij de Golf GTI komen er twee smaakjes van de Golf GTE. Eentje met 205 pk en een sportievere variant met 245 pk. De hybride Golfjes staan gepland voor juli 2020.

Golf R

Jazeker. Ook de Golf R komt al volgend jaar. De Golf R staat een flinke stap boven de GTI, ondanks het feit dat ook deze Golf voorzien zal zijn van een 2.0 TSI motor. Het basisvermogen bedraagt 325 pk, ietsje meer dan voorheen. Maar bij de Golf R. komt er nu ook een sterkere versie, die in de wandelgangen Golf R Plus wordt genoemd. Deze zal maar liefst 400 pk krijgen. Beide modellen hebben standaard vierwielaandrijving, uiteraard. De Golf R staat gepland voor september 2020.

Golf GTI TCR

De standaard Golf GTI is een soort van 911 Carrera hatchback. De Golf R is een 911 Turbo Hatchback en de Golf GTI TCR is een soort 911 GT3 hatchback. Dit is de hardcore variant voor de sportieve en enthousiaste automobilist. Wederom een 2.0 TSI motor, ditmaal met 290 pk. Bij de Golf GTI TCR gaat het voornamelijk om wegligging en stuurplezier dan de snelste 0-100 km/u sprinttijd. Waarschijnlijk zal het verschil op het circuit veel kleiner zijn. Ook deze snelle Golf wordt onthuld in september 2020.

Golf Variant

In Nederland is de Golf Variant een zeer belangrijke carrosserievariant. Wij Hollanders houden wel van een puist extra ruimte zonder meteen een Passat te hoeven kopen. Het zal waarschijnlijk bij twee carrosserievarianten blijven. Een driedeurs of een cabrio staan niet op de planning. De Golf Variant staat op stapel voor oktober 2020.

Meer lezen? Bekijk en lees de rijtest met de Golf VIII.