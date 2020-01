Volkswagen Golf VIII nu te bestellen voor 25.995 euro

Zeven jaar geleden kostte het basismodel nog minder dan twintigduizend euro.





Volkswagen heeft de prijs bekend gemaakt van wat hoogstwaarschijnlijk in de top-5 gaat staan van best verkochte auto in de komende jaren: de Golf VIII. En daarbij gebeurt iets opvallends. Maar laten we eerst beginnen met een stuk van zo’n zeven jaar geleden, over de prijs van de Golf VII.

“Vanaf 18.790 euro is hij van jou, en dat is exact dezelfde vanafprijs als zijn voorganger”… Voor dat geld kregen mensen een 1.2 TSI-vier-in-lijn met 85 pk. En hoeveel kost een Golf VIII met 1.0 TSI-driecilinder? 25.995 euro. Vooruit, die driecilinder levert wel vijf pk meer dan de 1.2 uit de Golf VII, maar het blijft wel een opvallende prijsstijging. Dat BPM-onderzoek kan niet snel genoeg komen, lijkt me.

Goed, terug naar de Golf. Want wat krijgen mensen voor een kwart ton? Nou, zoals we al wisten is er aan de buitenkant niet zo bijzonder veel veranderd. Er is een betere Cw-waarde en de LED-verlichting rondom is nu zichtbaar, ook is de auto een paar centimeter langer en enkele millimeters hoger dan de vorige generatie. De grootste veranderingen zitten binnenin de auto, met het volledig digitale dashboard als voorbeeld. Wouter heeft al in de auto gereden; de waslijst aan innovaties noemt hij als een van de grootste voordelen van deze nieuwe Golf.

De eerste Golf VIII’jes moeten medio maart in Nederland rondrijden. Naast de 1.0, kunnen mensen ook een 1.5 TSI bestellen voor 30.590 euro, de mildhybrid 1.5 eTSI voor 36.782 en de 2.0 TDI voor 32.805. De duurste uitvoering die Volkswagen nu bekendmaakt, is de 2.0 TDI DSG Style voor 42.030 euro. Prijzen en specs van de andere modellen worden later dit jaar bekendgemaakt, de overige versies (waaronder de GTI en R) moeten dit jaar beschikbaar komen. Tot slot zegt Volkswagen dat de Golf 369 euro per maand kost in de Private Lease.

Opel Astra

Uiteraard kijken we ook naar wat de concurrentie doet, zoals Opel met de Astra. De 1.2 liter-benzine-uitvoering is met 24.199 euro iets goedkoper dan de Golf en levert ook 20 pk meer. Deze heeft vorig jaar nog een facelift gekregen, dus ziet er – aan de buitenkant – nog relatief nieuw uit.

Ford Focus

De goedkoopste Focus is met 23.765 euro een minder grote aanslag op je spaarsaldo dan de goedkoopste Golf. Ook hier krijg je iets meer pk voor je geld, de 1.0 EcoBoost produceert namelijk 100 pk. Net als de Astra zitten er in de binnenkant van de Focus iets meer knoppen dan bij de nieuwe Golf. Het ziet er -ten opzichte van de Golf – misschien wat ouderwets uit, maar wat deze scribent betreft is het wel makkelijker in gebruik.