RDW gaat lekker, stuurt onterecht hoge aanslagen

Bij twijfel altijd te veel belasting innen. Verreken je later wel.





Elektrische rijden is de toekomst. Elektrisch rijden is superschoon stil en comfortabel. Het zijn alleen maar voordelen. Althans, zo lijkt de boodschap te zijn als je de partijprogramma’s op na leest. Wat er niet bij staat is dat elektrisch rijden nog altijd heel erg duur is.

Natuurlijk, dankzij diverse overheidsincentives is het relatief voordelig voor mensen die in de positie waren om een behoorlijke auto te lease of op de zaak aan te schaffen. Maar een voordelige elektrische auto kost al snel 20 mille en dan heb je niet echt een bruikbare auto. Als je veel kilometers moet maken en je mobiliteitsbudget is beperkt, dan is een oudere diesel een uitkomst. Zuinig, grote actieradius en enigszins betaalbaar, ondanks de hoge MRB en alsmaar stijgende accijns.

Verhoging MRB

Om te zorgen dat alle Opel Vectra dieselrijders over stappen op een nieuwe Kia e-Niro, wordt er nog meer belasting geheven op auto’s met een te hoge roetuitstoot. In dit artikel lees je de genuanceerde blik van @jaapiyo over deze materie. De boetes zijn inmiddels de deur uit en voor de zekerheid hebben ze te veel verhogingen doorgevoerd. Beter te veel innen, dan te weinig.

Onterechte aanslag

Het Algemeen Dagblad meldt dat er ‘duizenden’ automobilisten zijn die de aanslag hebben ontvangen voor een te hoge fijnstofuitstoot, terwijl dit niet het geval is. Zoals mijn elektrotechniek docent zou zeggen: “Muiterij!”. De RDW heeft afgelopen week 5590 brieven gestuurd naar autobezitters die uiteindelijk toch een schone diesel bleken te hebben, in plaats van eentje zonder roetfilter. Bij hen kan de wegenbelasting weer naar het oude niveau. Het betrof exemplaren waarbij het niet zeker of duidelijk was (denk aan import). Ook stond in sommige gevallen het aantal milligram per ongeluk vermeld in graan, waardoor de eigenaar eveneens gesommeerd werd extra te gaan betalen.

Belastingdienst ook niet vrijuit

Verder meldt het AD dat het niet alleen de RDW was, die in de fout ging. Ook bij de Belastingdienst konden ze het niet leuker maken. Dat kwam dankzij een softwarefout. Toe-val-lig ten nadele van de arme, hardwerkende burger. Er werden namelijk maar liefst 11.000 mensen onterecht vriendelijk doch dringend verzocht om fijnstofheffing te gaan betalen. De fiscus heeft inmiddels zijn eigen fout gecorrigeerd.