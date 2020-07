Fisker kondigt invasie van nieuwe modellen aan

Fisker is niet van plan te stoppen na de Ocean.

Henrik Fisker was er al heel vroeg bij als het gaat om EV’s. Hij richtte Fisker Automotive namelijk in 2007 al op, om vervolgens in 2008 de Karma te presenteren. Anno 2020 is Henrik Fisker nog steeds bezig met elektrische auto’s, hoewel onder een andere bedrijfsnaam.

Het huidige Fisker heet namelijk Fisker Inc. en niet Fisker Automotive. Om het extra ingewikkeld te maken wordt de Karma ook nog steeds gebouwd, maar niet meer onder de naam Fisker. Voor de goede orde: daar hebben we het nu dus niet over. We hebben het nu over het Fisker Inc., die we kennen van de Ocean.

De Ocean is een elektrische SUV die de degens gaat kruisen met de Tesla Model Y. Daarvoor wil Fisker gebruik maken van Volkswagen’s MEB-platform, zoals deze maand bekend werd.

Fisker is niet van plan het daarbij te laten. Het merk kondigt namelijk via Facebook een heuse modelleninvasie aan. De Ocean gaat vanaf 2023 gezelschap krijgen van drie compleet andere modellen.

Op een afbeelding kunnen we al zien wat voor modellen we ongeveer van Fisker kunnen verwachten. We zien een SUV met een coupé-daklijn, een sportieve sedan en een pick-up, die nog onder een doek staat. Er ontstaat zo een line-up die aardig in de buurt komt van Tesla.

Details over de modellen laat Fisker nog niet los. Wel laten ze weten dat het geen eenheidsworst wordt:

Each of these vehicles will have their unique character, moving away from the auto industry convention of creating similar products just in different sizes.

Is dat laatste een steek onder water naar Tesla…?

De sedan op de teaserafbeelding is overigens een oude bekende. Dat is namelijk de bovenstaande Fisker EMotion uit 2018. Dit concept is dus nog niet in de ijskast beland. Dat is alleen maar goed nieuws want de auto ligt namelijk erg prettig op het netvlies.

Fisker heeft dus grote plannen, maar eerst moeten ze maar eens de Ocean productierijp zien te krijgen. Dat gaat nog duren tot 2022. Henrik Fisker was er dan misschien vroeg bij met de Karma, het lijkt er nu op dat hij nu een beetje achter de feiten aan loopt.