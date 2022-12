De elektrische Lexus RZ kookt je als een magnetron

Kook jezelf en een kippetje in de Lexus RZ met stralingsverwarming.

Kerst staat voor de deur. Daarmee is de kans groot dat jij de oven weer aanslingert. Of de magnetron met een kant en klaar maaltijd. Het is maar net hoe je het viert. De magnetron kun je in elk geval achterwege laten als het gaat om de elektrische Lexus RZ, het merk introduceert namelijk stralingsverwarming.

De techniek beleeft zijn debuut op de Lexus RZ 450e. Het is een nieuw soort verwarming, aldus de Japanse autofabrikant. In de praktijk moet het er op neer komen dat jij en de inzittenden het sneller warm hebben. Zelf maken ze het vergelijk niet, maar wij denken dan meteen aan een magnetron. Het is dat je er niet in past, het principe is echter vergelijkbaar.

Lexus RZ stralingsverwarming

De meeste auto’s verwarmen aan de hand van convectieverwarming. Via de luchtroosters komt de warme lucht zo het inteiruer binnen. De stralingsverwarming van de Lexus Tsjernobyl werkt door middel van infraroodstraling. Het effect is dat de techniek in staat is om gericht te verwarmen, in het geval van de Lexus RZ 450e is dat met name rond het gezichtsveld.

Naast een meer efficiënte manier van verwarmen is het ook nog eens energiezuiniger. De techniek verbruikt ongeveer 8% minder energie. Daardoor snoept het airconditioningsysteem minder van de actieradius van de elektrische auto.

Warm dekentje

Niet alleen je gezicht krijgt een lekkere warme infraroodstraling. Ook verwarming op kniehoogte kan op deze manier geregeld worden. Zo voelt het net alsof je een warm dekentje bij je hebt. Er zitten twee warmtestralers achter de onderste instrumenten- en stuurkolompanelen. Overigens, als je om wat voor reden dan ook per ongeluk in aanraking komt met het paneel daalt de temperatuur automatisch ter bescherming.

Naast de stralingsverwarming is er ook nog reguliere interieurverwarming, stoelverwarming en stuurverwarming. Kortom, je hebt het niet koud aan boord van de Lexus RZ 450e. De technologie zit standaard op de President Line, het topmodel binnen de RZ-serie. Thuis de verwarming aan? Nee schat, we gaan even in de Lexus zitten..