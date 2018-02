De ex-baas van Verstappen moet 18 maanden brommen

Je voelt het al aankomen: het heeft met geld te maken.

Tegenwoordig zijn de meeste F1 teambazen gezonde, serieuze en capabele mensen. Mannen als Horner, Wollf en Brown. Gelukkig hebben ze bij Ferrari beroeps-hysterica Arie Van Benen geplaatst voor wat vermaak, maar de kleurrijke F1-teambazen hebben in een wereld van politieke correctheid het veld moeten ruimen. Denk aan de enorm koppige en eigenwijze Tom Walkinshaw en de goedlachse Eddie Jordan. De laatste flamboyante teambaas was toch wel Flavio Briatore.

In 1994 was hij teambaas van onder meer Johnny Herbert, J.J. Lehto en onze eigen Jos ‘The Boss’ Verstappen. Tijdens de GP van Singapore in 2008 raakte de Italiaan in opspraak nadat hij Nelsinho Piquet opdracht gegeven had om te crashen om een safety car situatie te creëren. Fernando Alonso had nét getankt en hoefde derhalve niet nog een keer naar binnen waardoor de Spanjaard de race won.

U begrijpt, meneer Briatore neemt het niet zo nauw met de regeltjes. Dat doet hij ook niet met zijn financiële huishouding. Dat komt hem duur te staan, want Briatore is onlangs veroordeeld tot 18 maanden celstraf, vanwege belastingontduiking. De rechtszaak liep al een tijdje: sinds 2010. Toen werd het superjacht van de aalgladde Briatore in beslag genomen. De boot in kwestie, ‘Force Blue’, is 63 meter lang en bizar duur. De boot stond op naam van een verhuurbedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Via dat bedrijf huurde Briatore deze superschuit. Op de Britse Maagdeneilanden kennen huurboten een veel gunstiger belastingtarief.

Waar de Briatore de fout in ging was dat hijzélf de eigenaar van het verhuurbedrijf was. Flavio heeft volgens de fiscus 3,6 miljoen euro onrechtmatig ontdoken. Ook heeft hij maar liefst 800.000 euro aan accijnzen weten te ontlopen. Er werd 22 maanden straf geëist, maar sommige feiten waren inmiddels al verjaard. De advocaten van Flav-a-flav hebben laten weten dat Briatore in cassatie gaat. Zoals gewoonlijk dus.

