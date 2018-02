McLaren wil terugkeren naar Le Mans

Ze hebben immers een uitstekende basis om een raceauto te maken.

In de Formule 1 wil het nog niet helemaal vlotten met McLaren, maar met de straatauto’s lijkt het vooralsnog uitstekend te gaan. In korte tijd werden er drie modellijnen uit de grond gestampt die behoorlijk goed ontvangen zijn. Het laatste wapenfeit van Mclaren op het gebied van straatauto’s is de Senna en juist met die auto zou McLaren weer competitief willen zijn in de autosport. Als we kijken naar de specs van de Senna dan is dat niet eens zo’n gekke gedachte. Het gaat te ver om te zeggen dat het een ‘raceauto voor de straat’ is, maar de Senna komt dicht in de buurt.

De Chief Executive van McLaren Automotive, Mike Flewitt laat weten dat de mogelijkheid meer dan reëel is. In een interview met Motor1 geeft hij aan dat ze bezig zijn om een plan op te stellen. De auto is namelijk ontworpen vanuit een aerodynamisch oogpunt. Esthetica was compleet irrelevant bij he design van de Senna. Maar de basis en de balans van de auto moet de Senna zeer competitief maken.

Het is nog niet bekend of duidelijk voor welke raceklasse de Senna het meest geschikt is, maar de GTE-klasse lijkt de beste kansen te hebben. Voor de GTE-klasse is het verplicht om minimaal 100 exemplaren voor de straat te bouwen. Aangezien McLaren al bevestigt heeft dat er 500 Senna’s gebouwd gaan worden, is dat geen enkel probleem. Op dit moment rijden in deze klasse auto’s als de 488-GTE en Porsche 911 RSR.

Dat zou mooi zijn, maar het kan nog mooier. Naar het schijnt is McLaren aan het azen op een reglementswijziging voor de LMP1 klasse. McLaren wil graag dat straatauto’s ook mee zouden mogen doen in deze klasse, net als in de jaren ’90 nog het geval was. Dat zou kunnen betekenen dat auto’s als de Aston Martin Valkyrie, de AMG Project One en dus de McLaren Senna ook op Le Mans kunnen uitvechten wie de beste is.