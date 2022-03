De ex van Jerry Seinfeld kan jouw nieuwe liefde worden

Reken maar dat Jerry Seinfeld een goede smaak heeft. Gelukkig voor ons houdt hij niet alles voor zichzelf en kun jij nu dus met zijn ex aan de haal. Waarschuwing; het is geen goedkope tante.

Op sommige mensen zijn we hier ter redactie hartstikke jaloers. Collega @willeme bijvoorbeeld zou stiekem het liefst ruilen met BA Baracus van The A-Team. Als het moet zou hij dan iedereen de moeder slaan, maar eigenlijk zit hij veel liever achter het stuur van zijn ruime bestelbus met lichtmetalen velgen.

En wat dacht je dan van @wouter. Die koestert eigenlijk best wel wat jaloezie jegens George Clooney. Al laat hij het er niet bij zitten en hanteert hij het credo “If you can’t beat them, join them” en probeert hij -met succes overigens- gewoon zo veel mogelijk op zijn grote voorbeeld te lijken.

En ik? Ik ben jaloers op Jerry Seinfeld. Die moet het ook niet van zijn uiterlijk hebben, maar heeft wel een flinke verzameling Porsches. Precies mijn ideaalbeeld dus. Maar goed, da’s een vrij lange inleiding om te vertellen dat je de ex van Jerry kunt kopen. Qua auto’s dan.

Koop de oude Carrera GT van Jerry Seinfeld

Zoals ik al zei, Jerry heeft een voorliefde voor Porsches. Goede smaak, dat zei ik eerder ook al. Jerry doet alleen niet aan Porsches voor de Massa, maar des te meer aan het exclusievere spul. Het is hem gegund. Maar voor ons is dat ook leuk, want zo af en toe komt er een van zijn exen op de markt.

En al kan ik hem in elk geval niet betalen, het is toch altijd leuk om zo’n pareltje even beter te bekijken. Want zo mag je een Carrera GT wel noemen, met zijn hoogtoerige V10 en een koppeling waar zelfs de meest geoefende coureur nachtmerries van krijgt.

Helaas, de Carrera GT is stervensduur

De ex van Jerry seinfeld voldoet aan alles waar een Carrera GT aan moet voldoen. Hij is zwart (al mag een andere kleur ook best), heeft slechts 3700 mijl gelopen (meer mag ook best) en is van een beroemdheid geweest. Al maakt dat laatste voor ons ook niks uit. Al was hij van de toetsenist van The Voice of Holland, boeit ons niks.

De auto is nieuw aan Jerry geleverd in januari 2005 en kostte de komiek toen $448,300. Als je dat al een hoog bedrag vindt, kun je nu beter stoppen met lezen, want als je de Porsche nu wil kopen, moet je minimaal 1,850.001 dollar bieden. Da’s 1 dollar meer dan het huidige hoogste bod.

Je koopt de auto ook niet van Jerry Seinfeld zelf, hij deed hem in 2011 al van de hand. De tweede eigenaar hield hem 4 jaar en sinds 2015 is de GT in het bezit van eigenaar nummer 3. En jij kunt dus de vierde worden.

Wil je meebieden of anders gewoon een scheepsvracht aan foto’s kijken, dan moet je even naar Bring a Trailer punt com surfen. Daar kun je alles vinden over dit schitterende stuk techniek op 4 wielen. Mocht je hem kunnen betalen, doen! En vergeet je daarna niet aan te melden voor Mijn Auto op autoblog.