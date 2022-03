Lezersvraag: Zou jij goedkope Russische benzine boycotten? [updated]

Dat is de lezersvraag van deze week; zou jij vanuit je principes goedkope Russische benzine boycotten, of heeft bij jou de portemonnee het hoogste woord?

Over de oorlog in Oekraïne is het laatste woord voorlopig helaas nog niet gesproken. Op dit moment woedt de strijd nog altijd onverminderd en alle sancties van het westen ten spijt, Rusland lijkt voorlopig niet op te houden met vechten.

Ondertussen worden er allerhande manieren gezocht en gevonden om het Vladimir Poetin zo lastig mogelijk te maken. Helaas gaat dat ook ten koste van de gewone Russische burger, die in de meeste gevallen helemaal niet op een oorlog zit te wachten. Maar we moeten wát…

Goedkope Russische benzine boycotten

Je ziet nu al dat steeds meer bedrijven -voorlopig- niets meer met Rusland te maken willen hebben en ook Russische sporters worden wereldwijd geboycot. Allemaal leuk en aardig, maar Poetin zelf raak je daar niet mee. Die krijgt een groot deel van zijn nationale inkomsten uit olie en gas en dat nemen we nog gewoon af.

En daar komt de lezersvraag van deze week om de hoek kijken. Namelijk, als er minder tot geen gas of olie meer aan het buitenland verkocht wordt door Rusland, kan dat Poetins oorlogskas flink schaden. Maar ben jij bereid om daar zelf financieel voor te bloeden?

Tank niet meer bij LUKOIL, wordt opgeroepen

In Nederland kun je Russische benzine tanken bij LUKOIL. Om nou te zeggen dat ze heel goedkoop zijn gaat wat ver (benzine in Nederland IS niet goedkoop namelijk), maar je betaalt er minder dan bij bijvoorbeeld een Nederlandse pomp als Shell. De Russische benzine is zo’n 15 cent per liter goedkoper dan de adviesprijs. Maar daar zou je niet meer moeten tanken, wordt opgeroepen.

Zou jij uit principe een pomp verderop pakken nu je weet dat dit een Russisch bedrijf is, of heb jij daar maling aan en wil jij gewoon je tank zo goedkoop mogelijk vol gooien? Ondergetekende vindt het een moeilijke kwestie. Rusland dwarszitten is natuurlijk mooi in deze dagen, maar het is wel een heel dúúr principe.

Ik ben er zelf dus nog niet helemaal uit. Maar misschien wel nadat ik jullie antwoorden heb gelezen. Dus daarom nog 1 keer; Zou jij goedkope Russische benzine boycotten? Zo ja, waarom wel en zo nee, waarom niet?

We zijn heel benieuwd, laat het weten in de comments!

UPDATE: Lukoil heeft een statement naar buiten gebracht waarin ze zich uitspreken tegen de oorlog, zo meldt ANP. Het bedrijf ziet graag “onmiddellijke beëindiging van het gewapende conflict en steunt een oplossing via diplomatieke methodes.” Wellicht dat het zo nog een ander verhaal wordt.