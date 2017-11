De exodus van gesubsidieerde stekkerauto’s begint

Daaaaar gaan ze...en zoveel subsidie heb ik nooit gezien...

Het is begonnen! Enkele jaren lang werden de lease-hitlijsten gedomineerd door auto’s als de Opel Ampera, Volvo V60 Plug-in Hybrid en Mitsubishi Outlander PHEV (rijtest). Met de verbrandingsmotor op volle toeren kwamen ze je voorbij blazen op de snelweg, hun elektromotor slechts als nodeloze balast met zich meetorsend.

Doch nu de fiscale voordelen die deze auto’s genoten opdrogen, komt de reeds voorspelde exodus van dit soort auto’s langzaam maar zeker op gang. Bij afwezigheid van een financiële prikkel zit niemand echt te wachten op deze muesli-kanonnen, dus worden er in Nederland een stuk minder op kenteken gezet dan voorheen. Doch in andere landen zijn er nog wel fiscale voordelen los te peuren als je in zo’n stekkerauto gaat rijden, zelfs in het geval van een tweedehandsje.

Het gevolg: al die gesubsidieerde stekkerauto’s waar de overheid volgens CARmonitor zo’n vijf miljard Euro op toe heeft geschoten worden het land uit geëxporteerd. Technisch gezien gaat het daarbij overigens grotendeels niet om subsidie in technische zin, maar om vrijstelling van de doorgaans torenhoge belasting op auto’s in Nederland, maar dat terzijde. De trend is al (heel) voorzichtig zichtbaar in de cijfers.

Datum Aantal Muesli-stekker-hokken op NL kenteken 31-12-2015 78.163 31-12-2016 98.903 31-08-2017 98.617 30-09-2017 98.518 31-10-2017 98.376

Zoals je kan zien heeft iedereen in 2016 nog snel even een Volvo XC90 T8 op kenteken gezet, maar afgaande op de laatste cijfers neemt het aantal PHEV’s nu maand na maand af. AUMACON verwacht dat deze daling zich in de komende twee jaar zal versnellen. Alleen pure EV’s genieten nu immers nog een lager bijtellingspercentage. Nu we het toch hebben over pure EV’s: het aantal dat daarvan op Nederlands kenteken staat stijgt gestaag…

