Hyundai Concept 45 blikt terug én kijkt vooruit

Een oude concept is verwerkt in dit futuristische model.

We kennen eigenlijk twee Hyundais. Het Hyundai wat hard probeerde om Koreaans hier aan de man te krijgen, en het huidige Hyundai, wat met Europese afdelingen en samenwerkingen hier ook daadwerkelijk verkocht wordt. Vandaag komen die twee werelden samen in de Hyundai 45 Concept.

Het ding is namelijk op en top modern, maar om de styling te begrijpen moeten we eerst een blik werpen op het verleden. In 1974 verkoopt Hyundai de Pony, een middenklasse sedan. Het aspect ‘prijspakker’ stond boven het aspect ‘styling’, maar met een ontwerp van Giugiaro was het ook geen uiterst lelijke auto. In 1974 kwam er een versie uit die onder de juiste omstandigheden gewoon erg fraai is: de Pony Coupe Concept door Italdesign.

Wat dat betreft kun je de Hyundai 45 Concept in 2019 (precies 45 jaar later, what’s in a name) zien als een Peugeot e-Legend. Het exterieurontwerp is een soort moderne interpretatie van de Pony Coupe, maar het ding is hypermodern. Hyundai beweert zelfs dat dit het begin is van een compleet nieuwe Hyundai-designtaal. Een simplistische insteek met een moderne look. Hyundai voegt daar zelf aan toe:

De 45 verkent tegelijkertijd de evolutie van Hyundai’s designtaal volgens het thema ‘Sensuous Sportiness’, waarbij Sensuous staat voor ‘sensueel’, oftewel de grotere emotionele waarde die klanten ervaren door design, en Sportiness voor ‘sportiviteit’ en de toepassing daarvan in innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Of dat heeft gewerkt is subjectief, dus wat maakt dit concept uniek? Dat Hyundai ook niet heeft bespaard op de nieuwste techniek. De auto hangt vol met camera’s waarmee hij autonoom zou kunnen rijden. Ook de ondertussen door Audi al gebruikte cameraspiegels maken voor Hyundai hun debuut op de 45. De aandrijflijn is uiteraard volledig elektrisch en zit zo weggewerkt dat je enorm veel ruimte hebt in het interieur.

Want ook op het interieur wordt futuristisch ingespeeld. Wat ten eerste opvalt zijn de deuren: het zijn schuifdeuren en de voordeuren gaan open in tegengestelde richting, zodat er geen sprake is van een B-stijl. Hyundai noemt het de STYLE SET FREE-strategie, waar ook het interieur naar wens ingedeeld kan worden. Ook is er sprake van draaibare stoelen, zodat bij autonoom rijden alle inzittenden tegenover elkaar zitten. Verder is het minimalistisch en ruimtelijk ingedeeld.

De Hyundai 45 komt niet op de markt, tot zo ver geen verrassingen. Wel wil Hyundai de designtaal en de techniek gebruiken in toekomstige modellen.