De Ferrari Conciso was een soort Renault Sport Spider

De Fezza was er alleen eerder. En had dubbel zoveel cilinders onder de kap.

Wellicht heb je nog nooit gehoord van deze Ferrari Conciso. We schreven er pas een keer eerder over en dat was ruim tien jaar geleden. De oorzaak laat zich raden. Hoewel smaak subjectief is, zullen weinigen deze Conciso beschouwen als de mooiste Ferrari ooit gemaakt. De achterkant gaat wel. Ik zou ‘m misschien ergens in mijn top-153 zetten. Hoewel er waarschijnlijk nog een paar Ferrari modellen zijn die ik over het hoofd zie.

Voor de ontwerper van de Conciso, Bernd Michalak, waren looks van de auto dan ook van secundair belang. Hij wilde vooral een auto bouwen waar zo min mogelijk ‘overbodige’ onderdelen opzaten, zoals bijvoorbeeld een fatsoenlijke voorruit. Als basis nam hij een Ferrari 328 GTS, waar hij zo’n beetje alles vanaf sloopte. Vervolgens plaatste hij zijn eigen aluminium carrosserie op de basis, waarbij ook luxezaken als deuren en een dak boven je hoofd achterwege gelaten zijn.

Het resultaat was nul-naar-honderd in vijf seconden en een top van 278 kilometer per uur. Nu zijn dat niet per se meer cijfers waar we stijl van achterover slaan, doch ter vergelijking: de gewone 328 GTS haalde op deze belangrijke maatstaven respectievelijk 6,3 seconden en 261 kilometer per uur.

Ferrari was kennelijk niet overtuigd door Michalak’s design, waardoor het bleef bij slechts één exemplaar. Niet veel later kwam Renault op de proppen met de Sport Spider, die wij best veel op deze Conciso vinden lijken. Benieuwd wat Bernd daarvan heeft gevonden…

Enfin, de Conciso gaat binnenkort onder de hamer bij RM Sotheby’s en zal vanwege de badge en zeldzaamheid vast opgekocht worden door een Ferrari-verzamelaar. En dat is in dit geval extra jammer, want zodoende zal dit pure rij-ijzer waarschijnlijk amper gebruikt worden waar ‘ie oorspronkelijk voor bedoeld is.