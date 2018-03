Tesla gebruikt autotransporteurs des doods

Sommige dingen doet Tesla goed. Andere dingen doet Tesla minder goed.

Ja we horen de fanb0iZ hun kettingzagen alweer opwarmen om dit bericht met de grond gelijk te maken, doch de feiten zijn de feiten en die rapporteren we. Tesla heeft namelijk weer te maken met een probleempje in de bedrijfsvoering, dat tot op zekere hoogte het gevolg is van het succes van het bedrijf. In Noorwegen ligt het bedrijf onder vuur, omdat het haar auto’s op onveilige wijze naar dealers Tesla Stores en Service Centra zou vervoeren.

Noorwegen is een belangrijke markt voor Tesla. Per capita kopen de Noren meer Tesla’s dan welk ander volk dan ook op deze aardkloot. Koppel dat aan het feit dat Tesla nog snel even wat auto’s wil afleveren voordat het financiële kwartaal ten einde komt en je krijgt problemen. Normaal verscheept de Amerikaanse fabrikant haar auto’s naar de haven van Drammen, maar omdat de capaciteit daar niet toereikend is, worden dezer dagen ook veel auto’s naar de haven van Göteborg gestuurd. Dat betekent dat veel Tesla’s een langere weg af te leggen over land voordat ze op de plek van bestemming aankomen.

Om dit vervoer te faciliteren, gebruikt Tesla de diensten van derden. Helaas gaat het bedrijf bij de selectie van deze derden echter niet heel zorgvuldig te werk. De Noorse autoriteiten hebben al zes trucks met Tesla’s van de weg afgehaald voor het overtreden van de geldende regels. Een andere truck die niet van de weg gehaald is raakte betrokken in een ongeluk waarbij twee Tesla’s achterop de truck geplet zijn. Ander saillant detail: de transporteurs gebruiken veelal stinktrucks die slechts voldoen aan de Euro3-norm.

Musk heeft, zoals hij pleegt te doen, inmiddels op het issue gereageerd op Twitter

Voorlopig worden er als het goed is dus iets minder Tesla’s Noorwegen ingepompt. Normale groeipijnen zo’n groot bedrijf, of is dit ook iets wat ze gewoon goed hadden moeten regelen voordat de problemen de kop op staken?

Image-Credit: Statens Vegvesen