De eerste flitser tegen telefoongebruik achter het stuur is geplaatst

Een flitser puur gericht op het bestrijden van telefoongebruik tijdens het rijden. De eerste is vandaag geplaatst.

We hebben er allemaal een enorme hekel aan, maar blijkbaar doen we het wel massaal; de telefoon gebruiken tijdens het rijden. Het is niet alleen enorm asociaal en totaal onnodig, maar ook heel erg gevaarlijk. Onderzoeken wijzen uit dat telefoongebruik in de auto dodelijker is dan alcohol achter het stuur.

Het probleem zit hem in een paar dingen. Als eerste heeft vrijwel iedereen anno 2025 een smartphone, maar die dingen zijn op z’n minst net zo verslavend als een goede portie harddrugs. Dus je wil dat ding gebruiken, ook al zit je achter het stuur. En dat doen we ook massaal. Jij ook.

Ondergetekende is in elk geval niet Roomser dan de paus, daar ben ik heel eerlijk in. Ook ik gebruik mijn telefoon tijdens het rijden. En dan is het niet eens om mijn socials te checken, (behalve in de file met Autopilot aan), maar om bijvoorbeeld Spotify aan te slingeren.

En slingeren doet ook mijn auto als ik mijn ogen weer een paar seconden te lang van de weg heb omdat ik zonder leesbril de kleine lettertjes niet kan lezen en per ongeluk Gert en Hermien ga draaien terwijl ik Guns ’n Roses wilde afspelen. Ja, ouder worden valt niet mee.

De eerste flitser tegen telefoongebruik is geplaatst

Maar goed. Speciaal voor -of tegen- mensen zoals ik (en jij, geef nou maar gewoon toe) is vandaag de eerste van 50 zogeheten ‘focusflitsers’ geplaatst. Het ding staat in Den Haag en is er speciaal voor om telefoongebruik achter het stuur op te sporen en vooral vast te leggen.

Er waren natuurlijk al manieren om telefoongebruik tijdens het rijden op te sporen, maar daar waren altijd mensen bij nodig. Je hebt de touringcar met speurende pliesies en ook de zogeheten MONOcam die op viaducten staat. Alleen werkt die ook niet zonder agent erbij.

De focusflitser kan wél zonder hulp van een mens opereren. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zette vandaag de eerste aan. En het is zeker niet de laatste, er komen er minimaal 50 verspreid over het hele land.

En als je denkt, een flitspaal werkt niet, iedereen weet waar hij staat en gooit dan even zijn telefoon aan de kant, da’s dus niet zo met de focusflitser. Die is extreem makkelijk te verplaatsen en kan dus steeds op nieuwe onverwachte plekken worden ingezet. En als je gesnapt wordt ben je aan de beurt, de boete is 430 europieken. Plus 9 euro administratiekosten.

Dus, al is de kans voor mij groter dat ik diep in de buidel moet tasten voor mijn verslavingsgedrag (en jij ook, je mag het echt toegeven, schaam je niet), ik vind het een goede ontwikkeling. Ik hoop dat dit hét nieuwe wapen wordt in de strijd tegen telefoongebruik achter het stuur.

Want serieus, dat moeten jij en ik gewoon niet meer doen. Toch?