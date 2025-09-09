Polestar 5 is eindelijk hier: beresterke GT zonder achterruit

Geef me de vijf!

We hebben er even op moeten wachten, maar daar zijn we dan eindelijk: de toekomst. In 2020 voorspelde Polestar een toekomst waarin de Precept conceptcar een productieauto zou zijn. Die belofte hebben we vaker gehoord van automerken, maar Polestar maakt hem dit keer wél waar.

Op de IAA in München laat Polestar de productieklare 5 voor het eerst zien en deelt de definitieve specificaties. Ik moet het sportieve broertje van Volvo nog een compliment maken. Het is ze inderdaad gelukt om de Precept zonder grote ontwerpaanpassingen naar een echte straatauto te vertalen.

De Polestar 5 jaagt op de komende elektrische Bentley. Het is een vijf meter lange GT die op 20- tot 22-inch wielen staat. De vloeiende koets van aluminium zorgt niet alleen voor een Cw-waarde van 0,24, maar ook voor een ”hogere torsiestijfheid dan sportwagens en supercars”, als we Polestar moeten geloven. Het ziet er in ieder geval gelikt en aerodynamisch uit.

Zo’n beetje alles aan de koets wat niet van aluminium is, is van glas. Zo ook het grootste panodak dat Polestar ooit heeft gebruikt. De glazen koepel is ruim 2 meter lang en 1,25 meter breed. Erachter zit, net als bij de Polestar 4, een stuk carrosserie. Net als bij de 4 komt het beeld in je binnenspiegel van een cameraatje. Hopelijk werkt het deze keer beter dan bij de 4.

Indrukwekkende specs

Polestar heeft speciaal voor de 5 een spiksplinternieuw platform ontwikkeld: het PPA, wat staat voor Polestar Performance Architecture. De basis is een lel van een batterij. Het ding heeft een capaciteit 112-kWh waarvan 106 kWh bruikbaar. Zo’n grote accu opladen zal wel even kosten? Nou, valt wel mee. De 5 kan met maximaal 350 kW DC-snelladen waardoor je na 22 minuten al van 10 naar 80 procent hebt opgeladen.

Polestar trapt het 5-gamma af met twee uitvoeringen: de instapbare Dual Motor en de sportievere Performance. De eerste heeft niet bepaald een gebrek aan kracht. De basisversie heeft 748 pk en 812 Nm wat zorgt voor een sprintje naar de 100 in 3,9 seconden. Verder heeft de Dual Motor geen actieve dempers, maar wel dubbele wishbones en een actieradius van 670 kilometer. Daar kun je mee thuis komen.

Polestar 5 Performance

Het feest is pas echt compleet met de Performance-uitvoering. Het vermogen groeit naar 884 pk en het koppel zelfs naar 1.015 Nm. De sprint naar de 100 verkleint naar 3,2 seconden. Beide uitvoeringen hebben een topsnelheid van 250 km/u, wat behoorlijk prima is voor een EV. De actieradius krijgt wel een deuk en is nu 565 kilometer. Ook niet verkeerd. De Polestar 5 Performance staat trouwens wél op actieve dempers die de weg scannen en zich erop aanpassen.

Aan de binnenkant is er plaats voor vier personen, maar als je echt wilt kun je ook nog iemand in het midden van de achterbank kwijt. Die mensen genieten van allerlei luxespeeltjes in de stoelen, maar optioneel ook van een B&W-audiosysteem met maar liefst 21 speakers. Het bestuurdersscherm meet 9 inch, het staande middendisplay 14,5 inch en ook voor de mensen achterin is er een klein schermpje. Zoals je bij Polestar inmiddels gewend bent, is de software voor het infotainment verzorgd door Google.

Wat kost de Polestar 5?

Waar andere merken nog even wachten met de prijs zodat ze een extra persmomentje hebben, doet Polestar niet zo moeilijk met de nieuwe 5. De prijzen beginnen bij de Dual Motor op een bedrag van € 121.900. De vanafprijs van de Performance ligt op € 145.300, maar die krijg je gemakkelijk boven de 150k. Best een gok als je ziet wat er gebeurt met de restwaarde van andere dure EV’s (hallo Taycan). Wie hem nu bestelt, kan er in de lente van 2026 in rijden.