De Formule 1 is nu extreem populair in Nederland

Ach ja, verstikkende Mercedes-dominantie, wat maakt het uit. De Formule 1 is nog weer iets populairder geworden.

Op de redactie staan we doodsangsten uit dezer dagen. Want ja, wat gaat er toch met onze geliefde Formule 1 gebeuren in de toekomst? Er lijkt immers een ernstige splitsing te ontstaan tussen het circuit en de openbare weg. De Formule E bewijst dat op het circuit verbrandingsmotoren voorlopig essentieel blijven voor de betere beleving. Op de openbare weg daarentegen, lijken auto’s die op dinosap rijden zelf de dino’s van morgen.

Op het eerste gezicht lijkt dat een probleem voor autofabrikanten. Vroeger konden via de autosport en de F1 in het bijzonder laten zien dat ze de BESTE!!1! waren op het gebied van motoren bouwen. Maar ja, wat is dat nog waard als alle nieuwe straatauto’s EV’s zijn. Het (al dan niet toch al illusionaire) linkje tussen zo’n vuurspuwend monster achterin een F1 bolide met de vierpitter in je Honda Jazz is dan waarschijnlijk toch wel verbroken voor de kijker/klant. De teams hebben inmiddels weliswaar een nieuw Concorde Agreement getekend, maar dat biedt wat meer schijnzekerheid dan echte zekerheid over hun commitment.

En dan is er ook nog de realiteit van de dag in de sport. Het is, laten we eerlijk zijn, niet heel spannend wie er kampioen wordt. Het is eigenlijk ook niet heel spannend wie de races wint. De diehard fan die al kijkt sinds 2000 en niet eens fan was van Schumacher kan dat met enige ergernis wel hebben, maar je kan je zo voorstellen dat de casual fan ‘er eigenlijk niks aan vindt’ op dit moment.

En toch…Stijgt het aantal kijkers gewoon. Wereldwijd is dat het geval, maar zeker ook in Nederland. We hebben daar ook wel een verklaring voor. Jack Plooij weet met zijn vrolijke noten steeds meer fans aan de buis te kluisteren. Volgens cijfers van Stichting Kijkonderzoek keken in 2018 nog 629.000 mensen naar de seizoensopener in Australië, in 2019 waren dat er 100.000 meer. Naar elke race in 2019 keken meer mensen dan naar dezelfde race in 2018.

En het animo voor de Sport en voor Jacks interviews met Max Verstappen groeit kennelijk alleen maar door! Dit jaar keken (na lang wachten natuurlijk) bijna 1,5 miljoen mensen naar de eerste race in Oostenrijk op Ziggo. En voordat je denkt ‘ja, maar daarna keek niemand meer’: alle races daarna scoorden ook ruim een miljoen kijkers. Naar de races in Hongarije en Spanje keken zelfs 1,4 miljoen mensen.

Kijk jij ook naar de F1? Laat het weten, in de comments! En zet er misschien ook even bij vanaf welk jaar je begonnen bent met inschakelen, voor de leuk.