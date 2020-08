MINI cabrio gaat exit, slecht nieuws voor Born?

Volgens welingelichte kringen valt het doek voor de MINI met stoffen kap. Is dat een doffe klap voor de vaderlandse auto industrie?

Onlangs berichtten we al dat de trots van de Nederlandse auto industrie in het pittoreske Limburg (spreek uit Limmbûûûrichhh) een tikkie te incasseren heeft. BMW gaf namelijk al aan dat het voor eigen BMW-fabrieken eerst wil gaan. In Born worden zoals velen weten ook producten van het BMW-concern vervaardigt, maar de fabriek behoort tot het VDL-concern. Zijn bouwen de voorwielaandrijvers als de X1 en verschillende MINI’s in opdracht van het Duitse merk.

VDL heeft naar verluidt een contract met BMW om tot 2030 de X1 te maken, maar BMW wil af van die deal na 2023. Nu bericht Automotive News dat het rond die tijd waarschijnlijk ook over en uit is voor de productie van de MINI cabrio. De kwaliteitspublicatie heeft dat gehoord van mensen in regenjassen. Het zou balen zijn, want laat die auto nou net exclusief in Born gemaakt worden. Het lijkt zo een beetje een ongezellig feestje te worden in het Zuiden van het land.

De MINI cabrio is al jarenlang favoriet bij hockeymeisjes en bij de betere helft van @wouter. Helaas is die doelgroep kennelijk niet groot genoeg en bovendien tanende. De verkoopspiek beleefde de MINI cabrio toen het huidige model net nieuw was. Voorheen moest de auto natuurlijk ook nog een tijdje concurreren met de MINI Roadster. Vorig jaar werden er wereldwijd 30.426 MINI cabrio’s verkocht, veertien procent minder dan in 2016. Kennelijk te weinig voor de hoge heren, die zich liever willen focussen op SUV-achtigen.

BMW geeft zelf geen commentaar op het bericht, anders dan te zeggen dat de MINI cabrio een aantrekkelijk model is in het gamma van MINI. Waarvan akte.