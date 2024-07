De goedkoopste V10 R8 is een kilometervreter

Met deze Audi R8 V10 occasion is tenminste lekker gereden!

De meeste supercars of sportwagens die te koop staan hebben geen enorme kilometerstanden. Logisch, het zijn geen Mercedes E-klasse taxi’s die de hele dag door mensen van A naar B brengen. Nee supercars zijn er om op de mooie dagen een ritje mee te maken. Het is niet ongebruikelijk dat er maar 1.500 kilometer of minder op jaarbasis mee wordt gereden.

Audi R8 V10 occasion

Zo fragiel als een oude supersportwagen kan zijn, zo goed zitten moderne auto’s in elkaar. De V10 uit de stal van Audi/Lamborghini is daar een oerdegelijk voorbeeld van. Lang in productie geweest ook. Met regelmaat duiken er exemplaren op die een flinke kilometerstand hebben. Dat laatste is overigens relatief. In vergelijking met een ‘gewone’ occasion is de kilometerstand helemaal niet zo indrukwekkend.

En dat brengt ons vandaag bij deze Audi R8 V10 occasion op Marktplaats. Een fraai exemplaar en zo op het eerste oog zou je niet zeggen dat deze supercar meer dan 150.000 kilometer ervaring heeft. Het gaat hier om een exemplaar uit 2009, met de automaat. Dit is een pre facelift R8, dat betekent dat we het hebben over de gerobotiseerde handbak. Niet de allerlekkerste versnellingsbak ter wereld.

Aan de andere kant voegt het lekker veel drama toe aan de rijervaring van deze supercar. De R Tronic van dit specifieke exemplaar heeft een tune ondergaan om de schakeltijden te verbeteren en het comfort te vergroten.

Het voordeel van een Audi R8 V10 met wat kilometers is dat deze occasion voor een mooi prijsje op Marktplaats wordt aangeboden. Voor 67.450 euro is deze Duitse supercar de jouwe. Eerlijk is eerlijk, aan de buitenkant ziet deze auto er een stuk duurder uit toch? De buren zullen denken dat je de loterij hebt gewonnen.

5.2 V10

De 5.2 liter V10 levert in deze auto 525 pk en 530 Nm koppel. Het beest sprint in 3,9 seconden naar 100 km/u en de topsnelheid bedraagt 316 km/u. Door het atmosferische karakter van de tiencilinder moet je die pk’s eruit wringen bij de hoge toeren. Dat maakt het ook zo gaaf om lekker door te halen in een machine als deze. Een Lamborghini Gallardo zal een vergelijkbare rijervaring geven, maar met een vergelijkbaar bouwjaar ga je die niet vinden voor dit geld!

Volgens de aanbieder is deze R8 keurig onderhouden en zit er ook nog een Milltek uitlaat onder voor wat extra geluid. Je kunt de advertentie op Marktplaats bekijken. Zeg het maar. Deze, of toch doorsparen voor de Lamborghini?