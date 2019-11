Bottas beleeft enorme ‘baal-week’

Als het even tegenzit, zit alles tegen.

De laatste Grand Prix staat voor de deur. Tijdens dat soort momenten gaan we toch een beetje de balans opmaken. Helaas voor Bottas betekent dat hij wederom niet perfect heeft gepresteerd. Natuurlijk krijgt Hamilton de voorkeursbehandeling bij het team, maar het is niet zo dat de auto van Bottas een halve seconde langzamer is.

De Fin wist enkele malen te verrassen, maar net als voorgaande seizoenen is het te weinig. Hamilton pakt overwinningen wanneer het team niet favoriet is, Bottas kan winnen wanneer alles mee zit. Om dit even luister bij te zetten, Valtteri Bottas heeft in zijn carrière minder overwinningen (7 in totaal) behaald dan Max Verstappen (8).

Misschien kan de Fin in Abu Dhabi wat goedmaken. Dan hopen we dat Bottas het best functioneert als hij getergd is, want hij beleeft op zijn zachtst gezet een baalweek. Ten eerste is er een gridstraf. Deze kan niet als een verrassing komen. Tijdens de Grand Prix van Brazilië viel Bottas uit dankzij een olielek. Er moest dermate veel vervangen worden dat Valtteri helemaal achteraan moet starten. De Mercedes van VB77 krijgt een nieuwe motor, turbo en MGU-H.

Maar Murphy’s Law is deze week van toepassing bij Bottas. Ook in de privésfeer heeft Valtteri het zwaar te verduren. Zoals sommige weten hoeven we normaal gesproken weinig medelijden te hebben met Bottas, want hij is getrouwd met de zeer frêle en wonderschone Emilia Bottas. Nou ja, is getrouwd moet eigenlijk zijn was getrouwd. Valtteri Bottas laat op social media weten dat ze ‘als vrienden uit elkaar zijn gegaan’ en dat het huwelijk ‘niet meer stand kon houden’ dankzij de carrière van de Finse coureur. Op het moment dat je ‘als vrienden uit elkaar gaat’ weet je een ding zeker: ze gingen niet als vrienden uit elkaar.

Nu maar hopen dat Mercedes de motor vol open schroeft, zodat Bottas de race van zijn leven kan gaan rijden. Hopelijk weet Bottas zich te hervinden en het volgend jaar Hamilton wél lastig te kunnen maken. Om het verdriet op korte termijn te verwerken, lijkt landgenoot Kimi Raikkonen de ideale relatietherapeut. Na drie nachten doorhalen ben je wel enkele SOA’s en katers rijker, maar dan is het eerste gedeelte van het verwerkingsproces achter de rug. Kan Bottas weer vaker races winnen. Tot zover Autoblog Boulevard.