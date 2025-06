In deze video nemen we afscheid van de Volkswagen Golf 8.5 GTE na een langdurige testperiode van drie maanden.

Met zijn gecombineerde vermogen van 272 pk en 400 Nm, sprint de auto in 6,3 seconden naar 100 km/u en haalt hij een top van 230 km/u. Valt het afscheid zwaar, of is dat het Stockholm-syndroom? Check de video om daarachter te komen!

