Met deze 13 elektrische auto’s kom je het verst

Met welke auto kun je range-anxiety het beste voorkomen?

De elektrische auto begint nu eindelijk gemeengoed te worden. Er zijn nu veel merken die nu zo’n uitstoot-loze auto in de showrooms hebben staan, of ze zijn er juist heel hard mee bezig. De volledig elektrische auto’s worden telkens beter. Er zijn eigenlijk maar twee echt grote nadelen aan elektrische auto’s: de beperkte actieradius en de laadtijd. Je komt er niet ver genoeg mee en het moment dat je moet laden, duurt weer heel erg lang.

Gelukkig gaat dat telkens beter. De laadtijden gaan significant naar beneden. Je komt tegenwoordig ook verder dan ooit op een acculading. Maar welke elektrische auto scoort nu daadwerkelijk het best. De opgaven van de fabrikanten zijn eerder een indicatie van wat je kan halen als je héél rustig achter een vrachtwagen rijdt.

Gelukkig zaten de dames en heren van het Britse What Car? Magazine met hetzelfde vraagstuk. Ze hebben een vaste testroute van 31,2 kilometer lang waar ze bij alle auto’s het verbruik testen. Met apparatuur hielden ze precies in de gaten dat e omstandigheden gelijk waren. Auto’s met accu’s van 60 kWh moesten de route tweemaal rijden, accu’s met 100 kWh of deden de ronde drie maal. Na de testronde werd de hoeveelheid energie gemeten die nodig was om de auto’s weer op te laden. Dit was de uitslag:

13. Smart ForFour EQ (A453)

91,7 km

12. Smart ForTwo EQ Cabrio (W453)

94,9 km

11. Volkswagen e-up! (120)

106,2 km

10. Hyundai Ioniq Electric (AE)

188,3 km

9. Volkswagen e-Golf (5G)

188,3 km

8. BMW i3 94AH (I01)

194,7 km

7. Nissan Leaf

205,9 km

6. Renault Zoe R110

235,9 km

5. Hyundai Kona Electric 39 kWh (OS)

254,2 km

4. Tesla Model S 75 D

328,3 km

3. Kia e-Niro (64 kWh)

407,2 km

2. Jaguar i-Pace

407,2 km

1. Hyundai Kona Electric 64 kWh

416,8 km

Conclusie

Dat de Smarts zo laag scoren is logisch. De auto’s zijn immers veel kleiner en vooral bedoeld voor stadsverkeer, waarbij actieradius minder van belang is. De eveneens compacte Renault Zoe laat overigens zien dat een compacte auto met een acceptabele range gewoon mogelijk is. Werk aan de winkel voor Smart.

Wat erg duidelijk is, is dat de Duitse merken liggen te slapen. Gezien de opgaven van auto’s als de nieuwe e-tron, Taycan en GLC EQ hoef je niet te verwachten dat de Duitsers deze discipline in één keer beheersen. Met name de Zuid-Koreaanse merken zetten de Premium Duitsers echt voor paal.