Waarom Hamilton toch meer kans maakt dan Max

Ah, nee toch? Niet nóg een keer?

Het is het onderwerp van de dag: gaat Max nu de wereldtitel binnenhalen? Helmut Marko voert de druk op, Christian Horner voert de druk op en Verstappen heeft er ongetwijfeld zin in. De samenwerking met Honda biedt veel mogelijkheden. Meer financiële middelen, een fabrieksmotor en de geruststelling dat Honda van plan is voorlopig in de F1 te blijven. Volgens de heren van Red Bull zat er vrij weinig verschil in de PU (power unit) van Honda en die van Renault.

Echter, als we de Italiaanse krant La Gazetta dello Sport mogen geloven, is het gewoon Hamilton die er met de wereldtitel vandoor gaat. Volgens de Italiaanse krant is de motor van Mercedes serieus herontwerpen en worden er maar weinig ‘2018’-onderdelen meegenomen naar de motor voor 2019. Alleen al met het KERS-systeem schijnt Mercedes winst geboekt te hebben. De mannen uit Brixworth (waar de Mercedes motoren gebouwd worden) hebben 12 pk weten te vinden, zonder toename in het brandstofverbruik.

Volgens Toto Wolff ging de ontwikkeling ‘niet van een leien dakje en gaf de input niet het gewenste resultaat.’ Zelfs in de wintermaanden zijn ze heerlijk aan het ‘sand-baggen’. Net zoals Lewis Hamilton op de baan. Ze hebben overal last van, maar uiteindelijk staan ze gewoon vooraan. In Melbourne verwachten we (helaas) dat het niet anders zal zijn. De GP van Australië start op zondag 17 maart, 06:00 (Nederlandse tijd).